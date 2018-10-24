المتحدثة باسم الخارجية الصينية : بكين ستواصل تعاونها الاقتصادي مع طهران

وفي تصريح لمرسل 'ارنا' اليوم الاربعاء، قالت السيدة 'اينغ' ان الصين ورغم اجراءات الحظر الاحادي ستواصل تعاونها المعهود وطويل الامد وفي اطار القوانين الدولية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

كما نوّهت الدبلوماسية الصينية الي ضرورة احترام التعاون القائم علي الوعي والاسس القانونية بين طهران وبكين.

وفي جانب اخر من تصريحاتها، لفتت السيدة اينغ الي ان الاتفاق النووي وثيقة دولية شاملة وفي غاية الاهمية لحل القضية النووية الايرانية؛ مؤكدة علي جميع الاطراف ذات الصلة ان تلتزم بهذا الاتفاق.

وتابعت القول : سبق للصين ان اكدت مرارا وبكل شفافية علي هذا الموقف.

كما اشارت المسؤولة في وزارة الخارجية الصينية الي البيان الصادر عن اجتماع وزارء خارجية الدول الاطراف في الاتفاق النووي خلال شهر سبتمبر في نيويورك؛ مبينة ان هؤلاء اكدوا في بيانهم ضرورة الحفاظ علي التعاون الاقتصادي في اطار هذا الاتفاق مع ايران.

انتهي ** ح ع

