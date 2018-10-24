الهند تدرس كيفية الوصول الي كازاخستان وروسيا عبر ايران

ونقلت صحيفة 'اكونوميك اليوم الأربعاء عن مسؤولين هنود قولهم ان الهند تفكر بربط ميناء 'موندرا ' في ولاية كجرات بمدينة بندر عباس الإيرانية جنوبي إيران لتصل عبر شبكة سكك الحديد الإيرانية الي كازاخستان وتركمانستان وفي النهاية شرقي روسيا.

علما بأن الهدف من تنفيذ هذا المشروع هو الوصول الي أسواق هذه البلدان وفتح ممر لاستيراد الغاز الطبيعي بكلفة وفترة زمنية اقل.

ومن المقرر أن يبحث مسؤولو الهند وكازاخستان خلال الأسبوع المقبل في العاصمة الهندية نيودلهي مزيدا من تفاصيل هذا المشروع وسيتم إنشاء هذا الممر الي جانب ممر الشمال-الجنوب الدولي وممر ميناء جابهار في إيران.

ونظرا للمسافة القصيرة بين كجرات وميناء بندر عباس، فان احد أهداف هذا الممر سيكون ربط شرق الهند بمنطقة أوراسيا .

وعلي الصعيد ذاته تفكر روسيا ببدء محادثات مع الهند لإنشاء ممر يربطها بكازاخستان وتركمانستان وإيران وعمان والهند.

كما ان كازاخستان وأوزبكستان اللتان تزخران بالموارد الطبيعية عازمتان علي الوصول الي المياه الحرة وتعد ايران الافضل لتحقيق هذا الهدف. وقد أعلنت مصادر مطلعة ان هذين البلدين في آسيا الوسطي وعلي الرغم من الحظر المفروض علي إيران عازمان علي الحفاظ علي علاقاتهما مع طهران لما يخدم مصالحهما الوطنية.

وفي سياق متصل، بحثت إيران والهند وأفغانستان أمس الثلاثاء في طهران، سبل دفع مشروع ميناء جابهار الي الامام.

وفي ختام هذا الإجتماع، تم توقيع وثيقة تنفيذ مذكرة تفاهم جابهار للترانزيت المبرمة بين الدول الثلاث.

إنتهي**أ م د**س.ر

