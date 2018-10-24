الهند تدرس كيفية الوصول الي كازاخستان وروسيا عبر ايران

نيودلهي/24 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أعلنت صحيفة هندية اليوم الأربعاء ان الهند ومن دون الإكتراث الي الحظر المفروض علي ايران عازمة علي انشاء ممر يربط ولاية كجرات وبنغال الغربية (جنوب غربي الهند) بكازاخستان وشرق روسيا عبر ميناء بندر عباس.

ونقلت صحيفة 'اكونوميك اليوم الأربعاء عن مسؤولين هنود قولهم ان الهند تفكر بربط ميناء 'موندرا ' في ولاية كجرات بمدينة بندر عباس الإيرانية جنوبي إيران لتصل عبر شبكة سكك الحديد الإيرانية الي كازاخستان وتركمانستان وفي النهاية شرقي روسيا.
علما بأن الهدف من تنفيذ هذا المشروع هو الوصول الي أسواق هذه البلدان وفتح ممر لاستيراد الغاز الطبيعي بكلفة وفترة زمنية اقل.
ومن المقرر أن يبحث مسؤولو الهند وكازاخستان خلال الأسبوع المقبل في العاصمة الهندية نيودلهي مزيدا من تفاصيل هذا المشروع وسيتم إنشاء هذا الممر الي جانب ممر الشمال-الجنوب الدولي وممر ميناء جابهار في إيران.
ونظرا للمسافة القصيرة بين كجرات وميناء بندر عباس، فان احد أهداف هذا الممر سيكون ربط شرق الهند بمنطقة أوراسيا .
وعلي الصعيد ذاته تفكر روسيا ببدء محادثات مع الهند لإنشاء ممر يربطها بكازاخستان وتركمانستان وإيران وعمان والهند.
كما ان كازاخستان وأوزبكستان اللتان تزخران بالموارد الطبيعية عازمتان علي الوصول الي المياه الحرة وتعد ايران الافضل لتحقيق هذا الهدف. وقد أعلنت مصادر مطلعة ان هذين البلدين في آسيا الوسطي وعلي الرغم من الحظر المفروض علي إيران عازمان علي الحفاظ علي علاقاتهما مع طهران لما يخدم مصالحهما الوطنية.
وفي سياق متصل، بحثت إيران والهند وأفغانستان أمس الثلاثاء في طهران، سبل دفع مشروع ميناء جابهار الي الامام.
وفي ختام هذا الإجتماع، تم توقيع وثيقة تنفيذ مذكرة تفاهم جابهار للترانزيت المبرمة بين الدول الثلاث.
إنتهي**أ م د**س.ر



برچسب ها

اقتصاد

كجرات

كازاخستان وروسيا

جابهار

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الهند تدرس كيفية الوصول الي كازاخستان وروسيا عبر ايران

معظم المشاهدات

إطلاق المواقف إزاء مقتل خاشقجی إختبار لمن یدّعون دعم حقوق الإنسان

روحانی:

إطلاق المواقف إزاء مقتل خاشقجی إختبار لمن یدّعون دعم حقوق الإنسان

رئاسة البرلمان العراقي تحدد جلسة التصويت علي كابينة عبدالمهدي

رئاسة البرلمان العراقي تحدد جلسة التصويت علي كابينة عبدالمهدي

قاسمی یشرح اجراءات طهران لتحریر حرس الحدود الایرانیین

قاسمی یشرح اجراءات طهران لتحریر حرس الحدود الایرانیین

مطار النجف الدولي يستقبل 64 رحلة جوية بدءأ من اليوم

مطار النجف الدولي يستقبل 64 رحلة جوية بدءأ من اليوم

الرئيس العراقي يؤكد علي دور المؤسسات الدينية في حفظ وحدة الصف الوطني

الرئيس العراقي يؤكد علي دور المؤسسات الدينية في حفظ وحدة الصف الوطني

أحدث الأخبار

زيادة بنسبة 51 في توافد السياح الاجانب علي البلاد

مساعد رئيس الجمهورية :

زيادة بنسبة 51 في توافد السياح الاجانب علي البلاد

اللجنة الإيرانية-العراقية لترميم العتبات المقدسة تقيم ألفين و100 موكب

اللجنة الإيرانية-العراقية لترميم العتبات المقدسة تقيم ألفين و100 موكب

المتحدثة باسم الخارجية الصينية : بكين ستواصل تعاونها الاقتصادي مع طهران

في تصريح لمراسل 'ارنا'؛

المتحدثة باسم الخارجية الصينية : بكين ستواصل تعاونها الاقتصادي مع طهران

اقامة `مواكب الاتحاد` الاربعينية بمشاركة الطاقات الشبابية الايرانية والعراقية

مسؤول ثقافي :

اقامة 'مواكب الاتحاد' الاربعينية بمشاركة الطاقات الشبابية الايرانية والعراقية

الهند تدرس كيفية الوصول الي كازاخستان وروسيا عبر ايران

الهند تدرس كيفية الوصول الي كازاخستان وروسيا عبر ايران

موضوعات مرتبط