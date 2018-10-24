الحرس الثوري : لاخسائر في حادث سقوط الصاروخ التدريبي اليوم

طهران / 24 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – اعلنت دائرة العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية عن سقوط صاروخ تدريبي اليوم الاربعاء في منطقة صحراوية جنوبي محافظة خراسان الرضوية (شرق)، وذلك خلال التدريبات لدي احد المقرات التابعة للحرس؛ مؤكدة ان هذا الحادث لم يخلف اية خسائر.

واوضح المصدر نفسه، انه نظرا للانباء التي تحدثت عن سماع صوت مدوّ ناجم عن سقوط شيء مجهول علي الارض في منطقة صحراوية جنوبي خراسان الرضوية، فقد اعلن قسم العلاقات العامة لقوات الحرس الثوري في منطقة بجستان (جنوب المحافظة) ان الصوت ناجم عن سقوط صاروخ تدريبي علي الارض وذلك خلال التدريبات الصباحية اليوم (الاربعاء 24 اكتوبر) في احد المقرات التابعة للحرس شرقي البلاد.
واكد قسم العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية في بجستان ان هذا الحادث لم يصاحبه اي انفجار؛ مردفا ان الصاروخ التدريبي اصاب الارض في منطقة صحراوية بالقرب من قرية 'فخراباد' التابعة لبجستان ولحسن الحظ لم يخلف هذا الحادث اية اضرار.
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الحرس الثوري : لاخسائر في حادث سقوط الصاروخ التدريبي اليوم

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