الحرس الثوري : لاخسائر في حادث سقوط الصاروخ التدريبي اليوم

واوضح المصدر نفسه، انه نظرا للانباء التي تحدثت عن سماع صوت مدوّ ناجم عن سقوط شيء مجهول علي الارض في منطقة صحراوية جنوبي خراسان الرضوية، فقد اعلن قسم العلاقات العامة لقوات الحرس الثوري في منطقة بجستان (جنوب المحافظة) ان الصوت ناجم عن سقوط صاروخ تدريبي علي الارض وذلك خلال التدريبات الصباحية اليوم (الاربعاء 24 اكتوبر) في احد المقرات التابعة للحرس شرقي البلاد.

واكد قسم العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية في بجستان ان هذا الحادث لم يصاحبه اي انفجار؛ مردفا ان الصاروخ التدريبي اصاب الارض في منطقة صحراوية بالقرب من قرية 'فخراباد' التابعة لبجستان ولحسن الحظ لم يخلف هذا الحادث اية اضرار.

انتهي ** ح ع

