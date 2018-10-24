وزير الداخلية :زوار الأربعين لابد ان يحصلوا علي التأشيرة قبل التوجه الي الحدود

آبادان/24 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أكد وزير الداخلية 'عبد الرضا رحماني فضلي' بأن زوار الأربعين لابد ان يحصلوا علي التأشيرة قبل التوجه الي المعابر الحدودية ولايمكن السماح لاي زائر ان يغادر الاراضي الايرانية الي العراق دون ان يكون قد حصل علي تأشيرة'.

وقال رحماني فضلي في تصريح للمراسلين علي هامش زيارته التفقدية لحدود شلمجة الدولية، ان تأشيرات السفر الي العراق لابد ان يتم الحصول عليها من المراكز الموثوقة والتي تم الاعلان عنها من ذي قبل.
وأشار الي الامكانيات التي تتمتع بها مناطق شلمجة وجذابة (التابعتين لمحافظة خوزستان-جنوب غرب) ومهران (التابعة لإيلام-غرب) مقارنة بالأعوام الماضية لتسهيل حركة الزوار.
وتابع وزير الداخلية، ان مسيرة الأربعين تقام سنويا بحضور حاشد لجموع المسلمين وهي تجسد حسن الجوار القائم بين الشعبين إلايراني والعراقي المسلمين.
وأردف، ان عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام منهلا لكافة الحركات التحررية في العالم وان مسيرة عاشوراء لا تزال متواصلة في يومنا الحاضر علي مستوي أكبر وبصورة أكثر شموخا.
وأكد رحماني فضلي بأنه لا يمكن مقارنة مراسم زيارة الأربعين من جميع الجوانب بما كانت عليه في العام الأول من إقامتها حيث أخذ يسودها في كل عام مزيد من النظم والأمن سواء في إيران أو في العراق مما يؤدي الي إقامة هذه المراسم بصورة أفضل عاما بعد عام.
واعتبر وزير الداخلية حدود شلمجة بأنها المنفذ الحدودي الأكثر أهمية لتوافد الزوار الإيرانيين والحدود الوحيدة لتوافد الزوار الأجانب مضيفا انه تم توفير الظروف والبني التحتية اللازمة علي حدود شلمجة بحيث توفرت إمكانية توافد أعداد أكبر من الزوار عبر هذه المنطقة نحو العتبات المقدسة.
يذكر، ان إجتماع أعضاء لجنة الأربعين انعقد مساء اليوم الأربعاء برئاسة وزير الداخلية في حدود شلمجة.
وقد وصل وزير الداخلية اليوم الأربعاء الي خوزستان لإجراء زيارة تفقدية لحدودي شلمجة وجذابة.
إنتهي**أ م د**س.ر



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وزير الداخلية :زوار الأربعين لابد ان يحصلوا علي التأشيرة قبل التوجه الي الحدود

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