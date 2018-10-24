جابری انصاری : ایران تضطلع بدور قائم علي الحقائق فی سوریا

جاء ذلك فی تصریح ادلي به جابری انصاری للصحفیین الیوم الاربعاء بحضور وزیر الخارجیة الروسی سرغی لافروف؛ وذلك عقب الاجتماع الثلاثی بمشاركة كبار الخبراء الایرانیین والروس والاتراك فی موسكو.

وفی معرض تعلیقه علي الاجواء التی اثارتها وسائل اعلام مناوئة بشان 'عدم حضور ایران اجتماعا حول سوریا فی تركیا'، اكد مساعد وزیر الخارجیة الایرانی، انه لایحق لای دولة اقصاء الدول الاخري وان دور ایران قائم علي اسس حقیقیة فی سوریا.

واردف قائلا، ان الموقف اللامنطقی من جانب بعض الدول مثل امریكا، لن یؤثر علي سائر اللاعبین؛ واصفا هذه السیاسة بانها فاشلة.

واكد كبیر المفاوضین الایرانیین فی الشؤون السوریة ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وقفت بكل جدیة وما تملك من طاقات الي جانب سوریا طوال السنین الماضیة؛ وبدات الجهود خلال العامین الاخیرین لتفعیل السلام فی اطار محادثات استانة وعلاقاتها الدولیة الاخريح وستواصل هذه الاجراءات.

وقال جابری انصاری انه من الطبیعی ان تعقد العدید من الاجتماعات فی انحاء العالم، وعلیه فإن هذه الاجتماعات لن تؤدی الي تغییر فی الحقائق السیاسیة والجیوسیاسیة الراهنة.

واشار مساعد وزیر الخارجیة للشؤون السیاسیة الخاصة الي لقاءاته مع المبعوثین الروس بمن فیهم مساعدی وزیر الخارجیة فی هذا البلد 'میخائیل بوغدانوف' و'سرغی فرشین'، فضلا عن حضوره اللقاء الثلاثی علي صعید كبار ممثلی الدول الثلاثة الضامنة لمحادثات السلام فی استانة (ایران وروسیا وتركیا).

وفی السیاق نفسه، تطرق كبیر المفاوضین الایرانیین فی الشؤون السوریة الي محادثاته الیوم مع وزیر الخارجیة الروسی سرغی لافروف بموسكو.

وقال ان محادثاته مع لافروف الیوم تركزت علي آلیات المضی قدما فی محادثات استانة ولجنة الدستور السوری؛ بوصفهما من اهم العناوین المطروحة علي سلم اعمال المشاركین فی مفاوضات استانة حول السلام فی سوریا.

واستطرد جابری انصاری : لقد اتخذنا خطوات هامة حتي الان فی هذا الخصوص وباعتقادی نحن قطعنا اكثر من ثلثی الطریق وقد تم خلال المفاوضات والتشاورات الكثیرة بین الدول الضامنة لمحادثات السلام فی استانة الي جانب مندوب الامم المتحدة، اختیار الاعضاء والنظام الاساسی للجنة الدستور السوری؛ مؤكدا ضرورة الاستمرار الجهود لبلوغ الثلث الاخیر من هذا المسار.

وفی جانب اخر من تصریحاته، اشار كبیر مساعدی وزیر الخارجیة الایرانی للشؤون السیاسیة الخاصة الي محادثاته المطولة مع مساعدی وزیر الخارجیة الروسی حول الازمة الیمنیة وسبل تعاون البلدین مع اطراف اقلیمیة ودولیة مؤثرة لوقف الكارثة الانسانیة فی هذا البلد.

وخلص جابری انصاری الي القول : لقد اجرینا محادثات جیدة فی هذا الخصوص وقررنا ان یوضع هذا الملف علي سلمّ المحادثات المستدامة بین طهران وموسكو.

انتهي ** ح ع

