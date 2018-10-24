كلانتري:الضغوط علي البيئة والموارد المائية؛ احدي آثار الحظر الاميركي ضد ايران

وخلال استقباله رئيسي مجموعتي الصداقة الفرنسية- الايرانية في المجلس الوطني ومجلس الشيوخ في فرنسا اشار كلانتري اليوم الاربعاء الي الحظر الاميركي ضد ايران وقال ان هذه الاجراءات تؤثر بشكل جاد علي السياسات والخطط التي تنفذها الحكومة في الادارة الصائبة للموارد المائية وتوفير الحصص المائية للبيئة الامر الذي يسهم في جفاف المناطق الطبيعية والانهار.

واشار الي قضية التغييرات المناخية وخطة العمل المشترك الشاملة وقال ان الاتحاد الاوروبي بذل جهودا حثيثة لحفظ استقلاله امام اميركا .

واضاف ان ايران هي ضحية ظاهرة التغييرات المناخية في المنطقة اذ ان استمرار الجفاف وخفض معدل هطول الامطار بنسبة 20 بالمئة خلال العقود الاخيرة الحق اضرارا كبيرة بالبيئة والامن الغذائي في ايران بالرغم من قيام الحكومة باستثمارات ضخمة في قطاع البيئة وتحسين منظومة استهلاك المياه.

انتهي**2018**س.ر

