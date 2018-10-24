لافروف: صيغة أستانا هي الأكثر فعالية للتقدم علي جميع مسارات تجاوز الأزمة في سورية

موسكو/24تشرين الاول/اكتوبر -أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن جميع المراقبين يعترفون بأن صيغة أستانا هي الأكثر فعالية للتقدم علي جميع مسارات تجاوز الأزمة في سورية.

وقال لافروف خلال لقائه اليوم في موسكو نواب وزراء خارجية الدول الضامنة إن جميع المراقبين يعترفون بأن صيغة أستانا هي الأكثر فعالية للتقدم علي جميع مسارات تجاوز الأزمة في سورية.
واضاف ان القمة الدورية القادمة لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا حول سورية روسيا وإيران وتركيا ستنعقد في روسيا حسبما افادت وكالة سبوتنيك للانباء.
ويشارك في اللقاء مع لافروف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين ومبعوث الرئيس الروسي الخاص الي سورية الكسندر لافرينتييف وكبير مساعدي وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة حسين جابري أنصاري ونائب وزير خارجية النظام التركي سيدات اونال.
وقال لافروف بعد هذا اللقاء في حديث للصحفيين أن اجتماعات القمم السابقة لقادة الدول الثلاث عقدت علي الترتيب في كل من سوتشي (نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) وأنقرة (أبريل/ نيسان 2018) وطهران (سبتمبر/ أيلول 2018)، و'الآن جاء دور روسيا مرة أخري لتنظم قمة جديدة'.
وكانت القمة السابقة للدول الضامنة لمسار أستانا عقدت في العاصمة الإيرانية طهران في السابع من أيلول الماضي.
انتهي**2018**س.ر



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لافروف: صيغة أستانا هي الأكثر فعالية للتقدم علي جميع مسارات تجاوز الأزمة في سورية

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