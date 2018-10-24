برلمانات دول العالم تؤكد سلمية البرنامج النووي الإيراني

وأضافت حسيني في تصريح للمراسلين علي هامش الجلسة العلنية لمجلس الشوري الاسلامي التي انعقدت اليوم الأربعاء، ان هذا الإجتماع قد انعقد بحضور 148 بلدا من مختلف أرجاء العالم تحت شعار 'قيادة البرلمانات في مجال التقدم بالسلام والتنمية والإبداع في جنيف'.

وأشارت حسيني ان إجتماع الجمعية العامة لإجتماع الإتحاد تناول موضوع التغييرات المناخية.

وفيما لفتت حسيني الي ان هذا الإتحاد كان قد صادق في وقت سابق علي موضوع دعم المشردين الفلسطينيين، أضافت انه بفضل الجهود المبذولة من قبل الوفد الإيراني خرج موضوع رعاية حقوق الإنسان بحق المثليين من جدول أعمال هذا الإجتماع وتقرر ألا يتم مرة أخري طرح هذا الموضوع في الإجتماع.

وأردفت، ان الوفد الإيراني قد رد بصورة حاسمة علي مزاعم الوفد الإماراتي حول الجزر الايرانية الثلاث، كما انه احتج علي الاعتراف بالوفد اليمني بوصفه ممثلا مقبولا عن البرلمان اليمني مؤكدة، ان هذا الوفد غير قادر حقيقة علي إيصال صوت البرلمان اليمني.

وتابعت حسيني، انه تم التأكيد خلال هذا الإجتماع علي انه ليس من الصواب أن تشتبك المساعدات المالية مع التوجهات السياسية للمشاركين في هذا الإجتماع وهذا يعني انه يجب علي الدول الأعضاء ألا تحاول إملاء توجهاتها السياسية بسبب تقديمها مساعدات مالية.

كما أشارت الي تشكيل بعض اللجان في ثمة مواضيع بما في ذلك مكافحة الإرهاب قائلة؛ ان الوفد الإيراني أكد ضرورة تواجد دول المنطقة في هذه اللجان.

كما قالت حسيني، انه تم إجراء عدد من اللقاءات الثنائية علي هامش هذا الإجتماع مع رؤساء برلماني لبنان وعمان ونائب رئيس البرلمان العراقي ووفود برلمانية أخري من تركيا وإيطاليا وباكستان وأفغانستان وكذلك مع الرئيس والأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي.

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