قائد الثورة يستقبل عددا من عوائل شهداء المدافعين عن مراقد اهل البيت (ع)

واشار سماحة القائد خلال اللقاء الي الشبه بين ما قام بها المدافعون عن مراقد اهل البيت (ع) خلال السنوات الاخيرة والحركة التي قام بها الأناس الذين ضحوا بارواحهم خلال عهد الخلفاء العباسيين من اجل الحد من تهديم المرقد الطاهر لسيد الشهداء (ع) وقال انه ان لم يضح هؤلاء في تلك الحقبة، لما كانت شوكة وعظمة محبة ابي عبد الله الحسين (ع) تغطي العالم هكذا.



واضاف سماحته ان هذه اللبنة الاولي والرئيسية وضعها اولئك الذين ضحوا بارواحهم من اجل زيارة مرقد ابي عبد الله الحسين (ع). ان ابناءكم فعلوا هكذا... فان لم يكن هؤلاء الذين ذهبوا الي هناك للمجاهدة، فكان العدو اتي الي القرب من المرقد الطاهر لابي عبد الله الحسين (ع)، وعلي بعد عدة كيلومترات من كربلاء المقدسة.

وقال قائد الثورة متوجها الي اسر شهداء المدافعين عن مراقد اهل البيت (ع) أن حركة شهدائكم الذين استشهدوا في هذه الحقبة في خارج البلاد تشبه في الحقيقة حركة اولئك الذين استطاعوا من خلال التضحية بارواحهم الحفاظ علي مرقد ابي عبد الله الحسين (ع). وذات يوم، اراد خلفاء بني العباس تهديم القبر الطاهر لابي عبد الله الحسين (ع) وربما بتبعه بقية القبور الطاهرة، لكن أناسا لم يدعو ذلك يتحقق من خلال التحضية بارواحهم، فكان خلفاء بنو العباس يتوعدونهم ان أتيم فسنقطع ايديكم وارجلكم ونقتلكم، لكن هؤلاء ذهبوا.

وتابع سماحته ان تلك الهبة وصلت اليوم الي عشرين مليون زائر يشاركون في مسيرة الاربعين. فان لم يكن هناك من يضحي، لما كانت شوكة وهيمنة محبة ابي عبد الله الحسين (ع) تغطي العالم هكذا، اذ نري في مسيرة الاربعين اناس ياتون من مختلف البلدان من الفرس والترك والاردو والدول الاوروبية وحتي امريكا يذهبون الي هناك، فمن فعل هذا؟ ان هذه اللبنة الاولي والرئيسية وضعها اولئك الذين ضحوا في الحقيقة بارواحهم في سبيل زيارة قبر ابي عبد الله الحسين (ع).

ومضي قائد الثورة الاسلامية يقول: أن ابناءكم فعلوا كذلك، فان لم يكن ابناؤكم الاعزاء وشهداؤكم الاعزاء الذين ذهبوا الي هناك وضحوا وجاهدوا، كان العدو قد تقدم الي القرب من المرقد الطاهر للامام الحسين (ع) وعلي بعد عدة كيلومترات من كربلاء المقدسة، وكان يقصف كربلاء المقدسة بقذائف الهاون قصيرة المدي، كانوا قد اقتربوا هذا القدر من كربلاء، واقتربوا من الكاظمية واقتربوا من الزينبية، وكانوا قد طوقوها في الحقيقة.

واكد سماحة القائد ان شبابكم ذهبوا ومعهم الاف الاشخاص الاخرين، ذهبوا لصد هذه الكارثة عن الاسلام والمسلمين، لقد انجز شبانكم عملا ضخما. وكان هذا في سبيل الله، والا فاننا لم نشجع احدا ليذهب، لكن ومع ذلك فان هؤلاء الشبان ذهبوا بتشوق ورغبة وحرص، فهذا هو الاخلاص، ان الله يبارك في هذا الاخلاص، وان العالم الاسلامي سيري بركاتهم في مستقبل ليس ببعيد باذن الله.

وخلص سماحة القائد الي القول: نسال الله ان يلحقنا بشبانكم، وان نسير علي خطاهم، وننال القدر ذاته.

انتهي ** 1718

