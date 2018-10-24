انتخاب رئيس جديد للغرفة السفلي في البرلمان الجزائري

وترشح معاذ بوشارب وحده لرئاسة المجلس، وزكاه نواب خمس كتل برلمانية هي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع امل الجزائر والجبهة الشعبية الجزائرية و كتلة النواب الاحرار.

وقاطع كل نواب المعارضة جلسة الانتخاب، تعبيرا منهم عن رفضهم الطريقة التي ازيح بها رئيس المجلس السعيد بوحجة من رئاسة المجلس.

ولم يحضر السعيد بوحجة جلسة انتخاب الرئيس الجديد للمجلس بصفته نائبا.

ويصر السعيد بوحجة علي ان الطريقة التي ابعد بها من المنصب غير قانونية وتعد انقلابا علي القوانين والشرعية.

ودعا بوحجة في تصريحات صحفية امس الثلاثاء رييس الجمهورية لانصافه.

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