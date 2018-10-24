انتخاب رئيس جديد للغرفة السفلي في البرلمان الجزائري

الجزائر / 24 تشرين الأول / أكتوبر / ارنا-انتخب أغلبية نواب الغرفة السفلي في البرلمان الجزائري 'المجلس الشعبي الوطني'، اليوم الأربعاء، النائب عن حزب ' جبهة التحرير الوطني' معاذ بوشارب رئيسا للمجلس خلفا للسعيد بوحجة الذي سحبت منه الثقة.

وترشح معاذ بوشارب وحده لرئاسة المجلس، وزكاه نواب خمس كتل برلمانية هي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع امل الجزائر والجبهة الشعبية الجزائرية و كتلة النواب الاحرار.
وقاطع كل نواب المعارضة جلسة الانتخاب، تعبيرا منهم عن رفضهم الطريقة التي ازيح بها رئيس المجلس السعيد بوحجة من رئاسة المجلس.
ولم يحضر السعيد بوحجة جلسة انتخاب الرئيس الجديد للمجلس بصفته نائبا.
ويصر السعيد بوحجة علي ان الطريقة التي ابعد بها من المنصب غير قانونية وتعد انقلابا علي القوانين والشرعية.
ودعا بوحجة في تصريحات صحفية امس الثلاثاء رييس الجمهورية لانصافه.
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معاذ بوشارب

السعيد بوحجة

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انتخاب رئيس جديد للغرفة السفلي في البرلمان الجزائري

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