الفريق الايراني يواصل تقلد الميداليات في منافسات اسيا لقوارب الكايك

طهران/24تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- فاز الفريق الايراني بثلاث ميداليات فضية و ميدالية برونزية في منافسات بطولة اسيا لقوارب الكايك دون 23 عاما في اوزبكستان.

واحرز كل من محمد هادي جعفري و اميد احمدي في منافسات قوارب الكايك للرجال و مهسا اذري و ارزو كريمي للسيدات ميداليتين فضيتين ليحتلوا بذلك المركز الثاني.
و فازت بريسا محمدزاده و فاطمه كرم جاني بميدالية فضية في منافسات 500 متر فيما حصدت الناز شفيعيان و سما ياسمي ميدالية برونزية و احتلتا المركز الثالث.
و بلغ رصيد الفريق الايراني في اليوم الاخير من هذه المنافسات سبع ميداليات ذهبية و ثماني ميداليات فضية و سبع ميداليات برونزية فيما احرز المنتخب الايراني للشباب فئة دون 23 عاما للمعاقين (باراكانو) ست ميداليات ذهبية و ميداليتين فضيتين ليتوج بطلا في هذه المسابقات.
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الفريق الايراني يواصل تقلد الميداليات في منافسات اسيا لقوارب الكايك

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