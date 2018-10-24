مفاوضات بين ايران وجمهورية آذربيجان وروسيا في مجال الكهرباء

وعلي هامش إجتماع الحكومة الايرانية صرّح أردكانيان للصحفيين بأنّ هذه المفاوضات أفرزت نتائج ايجابية وقال: إنّ تفاصيل هذه المفاوضات ستتم دراستها خلال الإجتماع القادم الذي سيُعقد بطهران في ديسمبر المقبل.

وأضاف أردكانيان بأنّ الخطوة الاولي ترمي الي تبادل كهربائي حتي 600 ميغاواط مع جمهورية آذربيجان، معرباً عن أمله بأن تتوفر الظروف الهندسية لايجاد إتصال بين شبكات الكهرباء لهذا الثلاثي.

وأعلن الوزير عن تصدير ايران للكهرباء الي دول الجوار بلغت مقدارها ألفي ميغاواط ومنها أفغانستان وباكستان والعراق مع تأكيده علي نية ايران توسيع التعاون مع العراق في مجال الكهرباء وإجراء مفاوضات في هذا الشأن مع حكومته الجديدة.

انتهي** ع ج** 1718

