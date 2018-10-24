وزير الطاقة:

مفاوضات بين ايران وجمهورية آذربيجان وروسيا في مجال الكهرباء

طهران/24 تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – أعلن وزير الطاقة الايراني رضا أردكانيان اليوم الأربعاء عن إجتماع بدأ قبل 10 أيّام في موسكو بين ايران وروسيا وجمهورية آذربيجان علي مستوي مساعدي وزراء الطاقة لإيجاد إتصال بين شبكاتها الكهربائية.

وعلي هامش إجتماع الحكومة الايرانية صرّح أردكانيان للصحفيين بأنّ هذه المفاوضات أفرزت نتائج ايجابية وقال: إنّ تفاصيل هذه المفاوضات ستتم دراستها خلال الإجتماع القادم الذي سيُعقد بطهران في ديسمبر المقبل.
وأضاف أردكانيان بأنّ الخطوة الاولي ترمي الي تبادل كهربائي حتي 600 ميغاواط مع جمهورية آذربيجان، معرباً عن أمله بأن تتوفر الظروف الهندسية لايجاد إتصال بين شبكات الكهرباء لهذا الثلاثي.
وأعلن الوزير عن تصدير ايران للكهرباء الي دول الجوار بلغت مقدارها ألفي ميغاواط ومنها أفغانستان وباكستان والعراق مع تأكيده علي نية ايران توسيع التعاون مع العراق في مجال الكهرباء وإجراء مفاوضات في هذا الشأن مع حكومته الجديدة.
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كهرباء

رضا أردكانيان

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مفاوضات بين ايران وجمهورية آذربيجان وروسيا في مجال الكهرباء

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