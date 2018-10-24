إدانه مقتل خاشقجی لا یجب أن تلهینا عما یحدث فی فلسطین والیمن

وقال فتحي غراس فی حوار مع مراسل إرنا بالجزائر إنه 'لأمر مؤسف وجریمة نكراء لا یمكن إلا إدانتها، ولكننی أتساءل لماذا كل هذا البعد الإعلامی الكبیر الذی أخذته القضیة فی الإعلام الغربی'.

وأضاف فتحی غراس قائلا: 'أنا لا أقلل من مقتل خاشقجی، فهی جریمة بكل المقاییس، ولكن أندهش من الإعلام الغربی كیف عمی علي الجرائم التی تحدث فی غزة، هناك فی غزة دولة تقتل الفلسطینیین یومیا وعشرات الخاشقجی یسقطون، والإعلام الغربی عمی عن رؤیتها'.

واسترسل فتحی غراس: 'لماذا عمی الإعلام الغربی عما یحدث فی الیمن وما حدث فی سوریا حیث 80 دولة تمول الإرهاب، لماذا لم یتباكوا علي سوریا، والصومال والكونغو حیث سجلت 5 ملایین قتیل'.

وبحسب فتحی غراس، فإنه 'بغض النظر عن ضرورة إدانة جریمة قتل خاشقجی، فإن القضیة أصبحت مسألة تصفیة حسابات، أی أن هذه الدول ترید بهذه القضیة التدخل فی السعودیة لتحدید خیارات ولایة العهد'.

وعن اقتراب العقوبات الأمریكیة علي إیران، ٌقال فتحی غراس 'لم أر یوما أن عقوبات غیرت نظاما، العقوبات لا تغیر الأنظمة بل تعاقب الشعوب'، مشیرا إلي الجریمة الأمریكیة الكبري التی طالت الشعب العراقی'.

وقال فتحي غراس أن 'العالم أصبح منفتحا وهناك توازنات جدیدة آتیة، ولا أظن الأمور ستبقي علي حالها، أعتقد أن نجاعة مطرقة العقوبات الاقتصادیة بدأت تنقص ولم یعد لها جدوي، لأن العالم حالیا تتعددت أقطابه، ولن تكون له تأثیرات كبري علي إیران'.

ویضیف فتحی غراس أن العلاقات الدولیة تغیرت، مشیرا إلي أن 'ما حدث فی العراق لم یستطیعوا تكراره فی سوریا، فالأمور أصبحت أصعب، والعقوبات أصبحت وسیلة للضغط للوصول إلي مفاوضات، نحن الآن فی العالم یصعب علي طرف واحد أن یفرض أجندته علي الآخرین'.

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