آية الله نوري همداني: الغرب يواصل سياساتها المزدوجه تجاه حقوق الانسان

واضاف آية الله نوري همداني في تصريح له اليوم الاربعاء ان الغرب اثار جدلا كبيرا حول مقتل خاشقجي فيما لا يولي اي اهتمام بمقتل الالاف من اليمنيين كأنه لم يحدث اي شئ.

و في جانب اخر من تصريحاته وصف الاربعين الحسيني (ع) بانه رمز لاحترام الذات لدي المومنين و الرغبة بالتعرف علي حقيقة نهضة الامام الحسين عليه السلام و كذلك مناورة تعرض فيها قوة الاسلام امام مستكبري العالم.

واكد انه علي الشعب الايراني أن يضع ثقافة قيام الامام الحسين نصب اعينه و دعا الي ضرورة تبيين ثقافة 'هيهات من الذلة' للشعب للمقاومة امام الاعداء و رفض هيمنته.

واكد اية الله نوري همداني علي اهمية مكانة الاربعين في تحقيق الصحوة الاسلامية و اضاف ان مراسم الاربعين تجسد الحرية في ذروتها كما ان الزوار الذين يتوجهون الي كربلا المقدسة يعرضون من خلال احياء هذه المراسم، اقتدار الاسلام امام الاستكبار.

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