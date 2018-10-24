443 ألف زائر وافد دخلوا العراق لأداء مراسم زيارة الأربعينية

واعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية في بيان لها، اليوم الاربعاء، ان 'عدد الزائرين من العرب والاجانب الوافدين للعراق بلغ 'أكثر من 443 ألف زائر من دول وجنسيات عدة'.

وأضاف البيان ان 'منفذ شلمجة الحدودي في محافظة البصرة قد تصدر باستقباله إعداد الوافدين حيث بلغ أعدادهم أكثر من 220 ألف زائر يليه منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط بأكثر من 110 ألاف زائر ومن بعده منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان بأكثر من 100 ألف زائر وما تبقي من الاعداد الوافدة توزعت علي مطاري البصرة والنجف الاشرف'.

ولفت الي أن 'هيئة المنافذ الحدودية وكعادتها عند كلّ عام تعد التحضيرات المسبقة لزيارة الامام الحسين (ع) من أجل تقديم خَدَماتٍ توازي الأعداد المليونيّة فقد قامت بعددٍ من الإجراءات توازي الاعداد الغفيره لضمان انسيابية تفويجهم الي وجهتهم الاخيره كربلاء المقدسة واستنفار كافة كوادرها العاملة في المنافذ المشار اليها'.

وأكد البيان ان 'هذه الاستعدادات والخدمات التي قدمتها هيأة المنافذ بكافّة أقسامها العاملة قد رافقها جهداً مضافاً قامت به الدوائر العاملة في المنافذ والجهات الساندة الاخري، مع العرض ان هنالك أعمالا أخري تنتظر العاملين في هيأة المنافذ لتوفير نفس الخدمات التي من شأنها تسهل مغادرة الزائرين وصولاً لزيارة ناجحة بكل المقاييس'.

انتهي ع ص ** 1718

