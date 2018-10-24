30 الفا من قوات الشرطة يقدمون الخدمات لزوار الاربعين

واضاف العميد اشتري في تصريح له اليوم الاربعاء، ان قوات الشرطة انتشرت في معابر شلمجه و مهران و جذابه الحدودية لتقديم الخدمات للزوار علي مدار الساعة .

واشار في جانب اخر من تصريحاته الي تصريحات المسؤولين الامريكان الاخيرة واضاف ان الرئيس الامريكي الجاهل اعلن في احد تصريحاته ان صيفا حارا سيكون بانتظار الشعب الايراني و توقع الاعداء بعد ذلك حدوث الفوضي في البلاد الا ان اتخاذ تدابير مناسبة و في وقت مناسب حال دون تحقيق ما خطط له الاعداء.

وصرح ان امريكا كانت قد دعت الي تنظيم تجمعات كبيرة في 300 منطقة في ايران في السادس من اب/اغسطس المنصرم، الا ان مناطق قليلة فقط شهدت تجمعات صغيرة لان الشرطة اتخذت تدابير لازمة و تمكنت باقتدار و ووعي و بمساعدة الشعب من منع حدوث اي فوضي.

وتابع قائلا ان الامريكان حددوا بعد ذالك الرابع من تشرين الثاني/نوفمر المقبل موعدا لانطلاق المرحلة التالية من العقوبات و قاموا بتحركات لذرع اليأس بين الشعب الايراني الا ان تصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية جعلت هذه التحركات عديمة الجدوي.

وفيما نوه الي المؤامرات التي تم حياكتها لقتل خاشقجي وقال: لا يحيق المكر السيئ الا باهله لانهم و فيما كانوا منكفئين بداخل ايران تحولوا إلي الواجهة الاخبارية حيث ان العالم يهتم بجريمة ارتكبت في قنصلية السعودية في تركيا.

وصرح العميد اشتري ان العدو يعمل علي اثارة الشكوك تجاه كافة الخدمات التي نقدمها و ذلك من خلال خلق حدث ما إلا ان صيانة نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية من اهم الواجبات.

واضاف ان مراسم الرابع من نوفمر المقبل ستقام في اجواء اكثر ملحمية و ان الشعب سيثبت بانه يلتف حول مباديء الثورة كما سنشهد هذا العام تظاهرات جماهيرية اكثر ملحمية في الذكري السنوي لانتصار الثورة مقارنة بالسنوات الماضية.

انتهي**1110** 1837

