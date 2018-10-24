قائد قوي الامن الداخلي:

30 الفا من قوات الشرطة يقدمون الخدمات لزوار الاربعين

طهران/24تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اعلن قائد قوي الامن الداخلي العميد 'حسين اشتري' ان 30 الفا من قوات الشرطة يقدمون الخدمات لزوار اربعين الامام الحسين (ع).

واضاف العميد اشتري في تصريح له اليوم الاربعاء، ان قوات الشرطة انتشرت في معابر شلمجه و مهران و جذابه الحدودية لتقديم الخدمات للزوار علي مدار الساعة .
واشار في جانب اخر من تصريحاته الي تصريحات المسؤولين الامريكان الاخيرة واضاف ان الرئيس الامريكي الجاهل اعلن في احد تصريحاته ان صيفا حارا سيكون بانتظار الشعب الايراني و توقع الاعداء بعد ذلك حدوث الفوضي في البلاد الا ان اتخاذ تدابير مناسبة و في وقت مناسب حال دون تحقيق ما خطط له الاعداء.
وصرح ان امريكا كانت قد دعت الي تنظيم تجمعات كبيرة في 300 منطقة في ايران في السادس من اب/اغسطس المنصرم، الا ان مناطق قليلة فقط شهدت تجمعات صغيرة لان الشرطة اتخذت تدابير لازمة و تمكنت باقتدار و ووعي و بمساعدة الشعب من منع حدوث اي فوضي.
وتابع قائلا ان الامريكان حددوا بعد ذالك الرابع من تشرين الثاني/نوفمر المقبل موعدا لانطلاق المرحلة التالية من العقوبات و قاموا بتحركات لذرع اليأس بين الشعب الايراني الا ان تصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية جعلت هذه التحركات عديمة الجدوي.
وفيما نوه الي المؤامرات التي تم حياكتها لقتل خاشقجي وقال: لا يحيق المكر السيئ الا باهله لانهم و فيما كانوا منكفئين بداخل ايران تحولوا إلي الواجهة الاخبارية حيث ان العالم يهتم بجريمة ارتكبت في قنصلية السعودية في تركيا.
وصرح العميد اشتري ان العدو يعمل علي اثارة الشكوك تجاه كافة الخدمات التي نقدمها و ذلك من خلال خلق حدث ما إلا ان صيانة نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية من اهم الواجبات.
واضاف ان مراسم الرابع من نوفمر المقبل ستقام في اجواء اكثر ملحمية و ان الشعب سيثبت بانه يلتف حول مباديء الثورة كما سنشهد هذا العام تظاهرات جماهيرية اكثر ملحمية في الذكري السنوي لانتصار الثورة مقارنة بالسنوات الماضية.
انتهي**1110** 1837



برچسب ها

سياسي

زوار الاربعين

قوات الشرطة

تصريحات الامريكان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

30 الفا من قوات الشرطة يقدمون الخدمات لزوار الاربعين

معظم المشاهدات

رئاسة البرلمان العراقي تحدد جلسة التصويت علي كابينة عبدالمهدي

رئاسة البرلمان العراقي تحدد جلسة التصويت علي كابينة عبدالمهدي

إطلاق المواقف إزاء مقتل خاشقجی إختبار لمن یدّعون دعم حقوق الإنسان

روحانی:

إطلاق المواقف إزاء مقتل خاشقجی إختبار لمن یدّعون دعم حقوق الإنسان

الرئيس العراقي يؤكد علي دور المؤسسات الدينية في حفظ وحدة الصف الوطني

الرئيس العراقي يؤكد علي دور المؤسسات الدينية في حفظ وحدة الصف الوطني

قاسمی یشرح اجراءات طهران لتحریر حرس الحدود الایرانیین

قاسمی یشرح اجراءات طهران لتحریر حرس الحدود الایرانیین

مطار النجف الدولي يستقبل 64 رحلة جوية بدءأ من اليوم

مطار النجف الدولي يستقبل 64 رحلة جوية بدءأ من اليوم

أحدث الأخبار

مفاوضات بين ايران وجمهورية آذربيجان وروسيا في مجال الكهرباء

وزير الطاقة:

مفاوضات بين ايران وجمهورية آذربيجان وروسيا في مجال الكهرباء

الولايات المتحدة وحلفاؤها يتبنّون سياسة التخويف وشفط المال السعودي

آية الله ناصر مكارم شيرازي:

الولايات المتحدة وحلفاؤها يتبنّون سياسة التخويف وشفط المال السعودي

إدانه مقتل خاشقجي لا يجب أن تلهينا عما يحدث في فلسطين واليمن

حزبي جزائري:

إدانه مقتل خاشقجي لا يجب أن تلهينا عما يحدث في فلسطين واليمن

آية الله نوري همداني: الغرب يواصل سياساتها المزدوجه تجاه حقوق الانسان

تعليقا علي مقتل خاشقجي

آية الله نوري همداني: الغرب يواصل سياساتها المزدوجه تجاه حقوق الانسان

مليون و 720 الف زائر ايراني تسجلوا لحد الان لزيارة الاربعين

مليون و 720 الف زائر ايراني تسجلوا لحد الان لزيارة الاربعين

موضوعات مرتبط