يونيدو مستعدة للتعاون مع ايران في تنمية الصناعات الصديقة للبيئة

وخلال الحفل الختامي لمشروع «الكفاءة الانتاجية للطاقة في الصناعات» أضافت شهركي بأنّ الكفاءة الانتاجية والإستفادة الفضلي من الطاقة هي خير سبيل لايجاد نظام مستدام ومؤهَّل للثقة وآمن، يساعد علي تسوية المشاكل التي تواجهها البيئة ويُعاني منها حقل أمن الطاقة.

وأعربت شهركي عن إعتقادها بأنّ الطلب المتزايد علي الطاقة في عصرنا الراهن بدأ يخلق تحديات لافتة الي إمكانية مشاركة التطورات الحديثة التي شهدها حقل حماية البيئة ومشاركة المبدعين والناشطين الجدد في السوق في مواجهتها أو حسمها.

وصرّحت ممثلة منظمة التنمية الصناعية التابعة للامم المتحدة بأنّ الكفاءة الانتاجية والتوظيف المناسب للطاقة هما من أولويات يونيدو وخطوة الي الأمام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديم تقنيات جديدة للدول تخدم هذه المصلحة.

وأكّدت شهركي علي استعداد منظمة يونيدو للتعاون مع ايران منوهة الي انضمام هذا البلد في مايو 2017 الي مجموعة الدول المستعدة لمواجهة التغيرات المناخية في إطار معاهدة باريس الرامية الي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واُقيم إحتفال جائزة «الإدارة الفُضلي للطاقة في صناعات النفط» لأول مرة تبنّته وزارة النفط الايرانية بدعم مالي من منظمة يونيدو الدولية التابعة للامم المتحدة.

انتهي** ع ج** 1837

