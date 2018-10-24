صحفي لبناني: آل سعود ثبتوا دولتهم من خلال القتل والترهيب

خليل حرب وفي حديث لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية قال ان تطورات قضية الخاشقجي توحي بالتحضير لصفقة تحتفظ بموجبها واشنطن علي مصالحها الاقتصادية مع السعودية .

و اشار حرب الي ان القضية اظهرت تركيا في موقع الدولة المحترمة القوية مقابل السعودية المتهورة والمتخبطة معتبرا ان السيناريو الارجح هو تحميل مسؤولية الجريمة لاحد المقربين من ولي العهد السعودي . لكنه لا يستبعد حصول تغييرات علي مستوي العائلة المالكة.

وحول امكانية وجود صفقة في قضية الخاشقجي قال حرب: في الحقيقة ان التطورات الظاهرة والتسريبات التي رشحت عن زيارة وزير الخارجية الاميركي بومبيو الي الرياض وانقرة وبالتزامن مع التقرير الذي نشرته صحيفة النيويورك تايمز عن تحويل مئات ملايين الدولارات من السعودية الي واشنطن لتغطية النفقات العسكرية الاميركية في سوريا ، يمكن القول ان عملية تدوير زوايا تتم . هذه العملية يرعاها الاميركي . وفي هذا السياق جاء كلام ترامب عن انه تحدث مع الملك السعودي وولي العهد وانه مقتنع ان الجريمة قامت بها عناصر مارقة من دون علم الملك وولي العهد.

وحول مكانة تركيا في هذه الصفقة قال حرب: طبعا تركيا جزء من هذه الصفقة وعلينا الانتظار لمعرفة المكاسب التي يمكن ان يحققها الاتراك . ولكن من المؤكد ان تركيا حققت ارباحا علي المدي البعيد وخاصة علي مستوي الصراع الاقليمي وهي سجلت هدفا كبيرا علي حساب السعودية . لقد ظهرت تركيا خلال هذه الأزمة انها دولة القانون وصاحبة النفوذ وانها ترعي التسويات بينما السعودية هي لاعب غبي ومتخبط ويحتاج الي رعاية . تركيا توحي للغرب من خلال الدور الذي تلعبه في قضية الخاشقجي انها قادرة علي رعاية وتنظيم المصالح والتسويات في المنطقة وانها دولة محترمة مقابل السعودية المتهورة والمتخبطة .

وحول موقف ترامب من السعودية بعد مقتل الخاشقجي قال حرب: برأيي ان ترامب صريح الي درجة كبيرة . صحيح انه يتحدث بفظاظة ولكته واضح . هو اشار الي مبلغ الـ110 مليارات كصفقات اسلحة مع السعوديين وقال انه غير مستعد لخسارتهم امام روسيا والصين. وهو قال ايضا ان الجريمة حصلت في دولة ثانية وان الخاشقجي ليس مواطنا اميركيا .وبالتالي هو ليس مضطرا لتحمل خسائر اقتصادية من اجله في المقابل ، ترامب يتعرض لضغوط داخلية اعلامية ومن قبل الكونغرس لذلك يسعي للظهور بمظهر من اتخذ موقفا قويا ولكن دون تكبيد الاقتصاد الاميركي اي خسائر . وهو سيمارس عملية الابتزاز بحق السعوديين وسيطلب منهم ان يدفعوا اكثر .

وحول مغادرة السفير السعودي لواشنطن قال حرب: هذه المسألة لافتة . هل غادر ليحل محل اخيه في ولاية العهد ؟ لا نستطيع ان نجزم ربما يكون غادر بطلب من الاميركيين خاصة انه صرح لوسائل الاعلام السعودية بان الخاشقجي غادر القنصلية في تركيا وهذه سقطة كبيرة .وهناك معلومات تشير الي ان السفير السعودي في واشنطن سبق له ان تواصل مع الخاشقجي واقنعه بالمصالحة مع الدولة وبالتوجه الي القنصلية في اسطنبول لاتمام اوراقه . هذا يعني ان هناك شكوكا بتورط خالد بن سلمان بالمؤامرة .

وحول امكانية حدوث تغييرات في الداخل السعودي وتحديدا علي مستوي العائلة المالكة ؟ قال حرب: انا برأيي يمكن ان يحصل تغييرات ولكن هل تطال محمد بن سلمان ؟ لانعرف. الواضح ان الوضع الداخلي السعودي حساس منذ تنصيب محمد بن سلمان وازاحة بن نايف واعتقال الامراء ورجال الاعمال في فندق الريتز. هذه التصرفات ادت الي ردود فعل داخلية خطيرة هزت ثقة الناس باستقرار لحكم .لقد ضرب ابن سلمان القواعد التي كانت حاكمة وساهم باحداث خلخلة في الاستقرار النفسي والامني في الداخل السعودي .نحن لا نعرف كيف سيترجم هذا الخلل . الامر مرتبط بالاميركببن . هل سيذهبون الي حد اعطاء اشارات الي قوي داخل العائلة باحداث تغيير ؟لا نعرف . المصلحة الاميركية البحتة يؤمنها ابن سلمان وهو يقدم خدمات جليلة لواشنطن من خلال دفع المليارات وعقد الصفقات ليشتري بها ثقة الاميركيين .

وحول احتمال وجود كبش فداء للقضية؟ قال حرب: انا اميل الي هذا السيناريو . هم سيعملون علي تحميل مسؤولية الجريمة لاحد المقربين من ولي العهد وانا لا اعتقد ان طرح اسماء معينة في هذه الفترة يتم بشكل عبثي. ممكن التضحية باحد المقربين من ابن سلمان .

واضاف : لا شك ان الطريقة التي قتل بها الخاشقجي صادمة ولكن قراءة تاريخ ال سعود يؤكد انهم ثبتوا دولتهم وفي مختلف المراحل من خلال القتل والترهيب ما يدفعنا لعدم الاستغراب امام اي جريمة يرتكبونها .الملك المؤسس حارب القبائل وكان يجمع الاسري ويعدمهم ويترك واحد منهم علي قيد الحياة ليروي ما حصل .الترهيب هو اساس قيام هذه الدولة . وما يسمونه العيد الوطني هو اليوم الذي اخضع فيه ال سعود القبائل واذلوهم واحتفلوا بالنصر عليهم. اما خلال السنتين الماضيتين فقد سجن الكثير من السعوديين ومنهم من قتل في السجون ولم يجرؤ اهلهم علي السؤال عن مصيرهم .

انتهي**388 ** 1837

