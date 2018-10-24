نمو صادرات الخضروات الي الضعفين

وكانت السلع غيرالنفطية المصدره من ايران خلال هذه الفترة بلغ وزنها 56 مليونا و 644 طناً، مقابل استيراد 16 مليوناً و 220 طناً من السلع.

وبلغت قيمة السلع المصدرة من البلاد خلال الفترة من مارس حتي سبتمبر هذا العام 23 مليار دولار مقابل 22 ميليارا و182 مليون دولار سلع مستوردة.

كما أفاد التقرير بتصدير 13 الف و 402 طن أصناف الأحذية من البلاد عادت بعوائد قدرها 62 مليون دولار خلال الفترة من مارس حتي سبتمبر 2018 ما يعني تسجيل نموٍ قدره 3 بالمائة وزناً و 54 بالمائة قيمه.

هذا و دشنت الجمارك الايرانية في الآونة الأخيرة رزمة إجراءات لدعم الإنتاج المحلي والتصدير لمواجهة الحظر المفروض ضد البلاد وفرّت خلالها تسهيلات جمركية تخدم عمليات التصدير والاستيراد تضم 17 بنداً.

انتهي** ع ج** 1718

