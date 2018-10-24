تألق الرياضيين الايرانيين في منافسات اسيا لقوارب الكايك

طهران/24تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- في اليوم الرابع من منافسات بطولة آسيا لقوارب الكايك في اوزبكستان، فاز الفريق الايراني بمداليتين فضيتين و برونزية.

وحصدت 'آرزو حكيمي 'ميدالية ذهبية في منافسات قوارب الكايك 500 متر للسيدات للفئة العمرية دون 23 عاما فيما كانت قد فازت امس الثلاثاء ايضا بميداليتين ذهبيتين.
كما تقلدت 'الناز شفعيان' ميدالية ذهبية في منافسات قوارب الكايك 500 متر وفازت 'اتنا رئوفي' بميدالية فضية في هذه المنافسات.
و احتل كل من 'محمد نبي رضايي' و 'بوريا شريفي' و 'ايليا نادر نجاد' و 'عرفان زنده بي' المركز الرابع في منافسات 500 متر لقوارب الكايك و احتلت 'مائده شور كشتي' المركز الخامس.
هذا و قد قنص لاعبو رياضة التجديف الايرانيون في اليومين الاول و الثاني لهذه المنافسات خمس ميداليات ذهبية و اربع ميداليات فضية و ست ميداليات برونزية فيما احرز المنتخب الايراني للشباب فئة دون 23 عاما لمسابقات الزوارق للمعاقين (باراكانو) ست ميداليات ذهبية و ميداليتين فضيتين ليتوج بطلا في هذه المسابقات.
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ورزش

قوارب الكايك

البعثة الايرانية

ميداليات ذهبية

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تألق الرياضيين الايرانيين في منافسات اسيا لقوارب الكايك

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