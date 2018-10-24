مساعد السكك الحديد في أوزبكستان:

الاتصال السككي بين جابهار و أوزبكستان يؤدّي الي تحوّل في ترانزيت السلع

جابهار/24 تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – قال مساعد السكك الحديد في أوزبكستان فضل الدين سغداله ايوف اليوم الأربعاء: إنّ الاتصال السككي بين ميناء جابهار (جنوب شرق) وأوزبكستان يسهم في ايجاد تطور في ترانزيت السلع وينمّي العلاقات التجارية والإقتصادية الثنائية.

وفي تصريح أدلي به لمراسل إرنا أضاف سغداله ايوف بأنّ هذا الخط السككي وبفضل نقله حجم هائل من السلع من شأنه إنعاش الترانزيت وتوفير السلع التي تحتاج اليها ايران وأوزبكستان.
وأكّد علي ضرورة التعاون الثلاثي بين ايران وأوزبكستان وأفغانستان لايجاد طريق سككي يربط بين «حيرتان» و مزار شريف ويمتد الي هرات و خَواف بافغانستان ويتصل بالشبكة السككية الايرانية.
وقال سغداله ايوف: إنّ ميناء جابهار يتمتع بإمكانيات ومعدات مهمة حيث تم إفتتاح المرحلة الاولي من مشروعه بسعة شحن وتفريغ السلع بلغت 8 ملايين و500 الف طن وستزداد في المستقبل.
و رأي سغداله ايوف بأنّ الطريق الترانزيتي عبر ميناء جابهار هو الأقل تكلفة والأكثر أماناً لتصدير واستيراد السلع والربط بين ايران وبلده.
و زار مساعد الخطوط السككية في أوزبكستان فضل الدين سغداله ايوف المرافئ والمعدات والمشاريع التنموية في ميناء جابهار رافقه عصمة إله ايرغاشيف ممثل الرئيس الأوزبكي في شؤون أفغانستان.
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اقتصاد

سغد اله ايوف

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الاتصال السككي بين جابهار و أوزبكستان يؤدّي الي تحوّل في ترانزيت السلع

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