ممثل الرئيس الاوزبكي الخاص:

ميناء جابهار بات جاهزا لترانزيت السلع

جابهار/23تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اكد ممثل الرئيس الاوزبكي الخاص في شؤون افغانستان ' عصمت الله اير غاشيف' ان ما يتمتع به ميناء جابهار من الاجهزة و الامكانيات يفسح المجال امام ترانزيت السلع من اوزبكستان و باقي الدول القريبة منها داعيا الي استثمار هذه الامكانيات بشكل جيد.

واضاف اير غاشيف ليلة امس الثلاثاء في اجتماع مع مدراء الموانئ و الملاحة البحرية في محافظة سيستان و بلوجستان (شرقي ايران)، ان تفقد امكانيات و اجهزة ميناء جابهار يحظي باهمية بالغة لنا و سيسهم في تعزيز العلاقات الثنائية.
وتابع قائلا اننا لمسنا اجراءات جيدة في ميناء جابهار من ناحية توفير الامكانيات الاقتصادية و تزويده بالاجهزة التي تستخدم في الموانئ و فسح المجال امام رسو السفن و تفريغها و نشهد تفريغ السفن الهندية التي تحمل القمح الي افغانستان.
واضاف ان اوزبكستان وافغانستان ستستخدمان الاراضي الايرانية سيما ميناء جابهار للترانزيت و تصدير و استيراد السلع معربا عن ارتياحه لتوفير هذه الامكانيات في جابهار.
وفي جانب اخر من تصريحاته قال اير غاشيف ان لدي ايران علاقات مناسبة مع دول الجوار و إنها تعمل دوما علي تعزيز علاقاتها الاقتصادية و التجارية و السياسية علي الصعيد الدولي.
واضاف ان الهدف من زيارته لميناء جابهار هو التعرف علي امكانياته و مزاياه الاقتصادية و التجارية مؤكدا ان الوفد المرافق له تعرف عن كثب علي فرص الاستثمار في هذا الميناء .
واوضح ان المزايا المتوفرة في ميناء جابهار بما فيها فرص الاستثمار و نقل السلع و تخزينها تبعث علي الامل.
يذكر ان ايرغاشيف تفقد امس الثلاثاء ميناء جابهار و الاجهزه الخاصة بالموانئ و اطلع عن كثب علي توسيع وتطوير البني التحتية في ميناء الشهيد بهشتي.
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برچسب ها

اقتصاد

اوزبكستان

ترانزيت السلع

جابهار

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ميناء جابهار بات جاهزا لترانزيت السلع

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