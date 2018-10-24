ميناء جابهار بات جاهزا لترانزيت السلع

واضاف اير غاشيف ليلة امس الثلاثاء في اجتماع مع مدراء الموانئ و الملاحة البحرية في محافظة سيستان و بلوجستان (شرقي ايران)، ان تفقد امكانيات و اجهزة ميناء جابهار يحظي باهمية بالغة لنا و سيسهم في تعزيز العلاقات الثنائية.

وتابع قائلا اننا لمسنا اجراءات جيدة في ميناء جابهار من ناحية توفير الامكانيات الاقتصادية و تزويده بالاجهزة التي تستخدم في الموانئ و فسح المجال امام رسو السفن و تفريغها و نشهد تفريغ السفن الهندية التي تحمل القمح الي افغانستان.

واضاف ان اوزبكستان وافغانستان ستستخدمان الاراضي الايرانية سيما ميناء جابهار للترانزيت و تصدير و استيراد السلع معربا عن ارتياحه لتوفير هذه الامكانيات في جابهار.

وفي جانب اخر من تصريحاته قال اير غاشيف ان لدي ايران علاقات مناسبة مع دول الجوار و إنها تعمل دوما علي تعزيز علاقاتها الاقتصادية و التجارية و السياسية علي الصعيد الدولي.

واضاف ان الهدف من زيارته لميناء جابهار هو التعرف علي امكانياته و مزاياه الاقتصادية و التجارية مؤكدا ان الوفد المرافق له تعرف عن كثب علي فرص الاستثمار في هذا الميناء .

واوضح ان المزايا المتوفرة في ميناء جابهار بما فيها فرص الاستثمار و نقل السلع و تخزينها تبعث علي الامل.

يذكر ان ايرغاشيف تفقد امس الثلاثاء ميناء جابهار و الاجهزه الخاصة بالموانئ و اطلع عن كثب علي توسيع وتطوير البني التحتية في ميناء الشهيد بهشتي.

انتهي**1110** 1837

