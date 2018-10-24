نسف الإتفاق النووی مع روسیا یعرّض العالم والبشریة للخطر

وخلال تصریح خاص أدلی به لمراسل وكالة إرنا حول قرار ترامب فی الإنسحاب من معاهدة «آی إن إف» أضاف السبرغ بأنّ إنسحاب الحكومة الأمریكیة من المعاهدة الموقعة مع روسیا سیترك إنطباعه لیس علی صعید الأمن الاوروبی فحسب بل وسیعرّض البشریة فی شتی أرجاء الكرة الأرضیة للخطر.

وصرّح هذا الكاتب الأمریكی بأنّ لوبی المجمعات والوحدات الصناعیة العسكریة فی الولایات المتحدة یتمتع بنفوذ كبیر فی أوساط الحزبین الجمهوری والدیمقراطی، ما جعل أعضاء دیمقراطیین یسایرون ترامب فی قراره.

وكانت هذه المعاهدة وُقّعَت عام 1987 بین رونالد ریغان ومیخائیل غورباتشوف اُعلن فیها الجانبان حظر إستخدام وتطویر الصواریخ النوویة القصیرة والمتوسطة المدی ماعدا الصواریخ البحریة.

وكانت المعاهدة آخر وثیقة استراتیجیة فی العالم تم توقیعها للحد من انتشار الاسلحة النوویة إذ حظت آنذاك بأهمیة بالغة بسبب الحرب الباردة التی كانت دائرة بین الولایات المتحدة والإتحاد السوفییتی.

وقال السبرغ الذی أصدر أخیراً كتاباً یحمل عنوانThe Doomsday Machine: Confessions of a Nuclear War Planner «ماكنة آخر الزمان: إعترافات مصمم حرب نوویة»: إنّ الهدف من نسف هذه المعاهدة هو زیادة بیع الصواریخ الی اوروبا لمواجهة ما یسمیه الأمریكان «التهدید الروسی».

وشبّه المحلل السابق فی وزارة الدفاع الأمریكیة هذا الهدف بمافعلته الولایات المتحدة عام 1980 عندما باعت لاوروبا صواریخ كروز لمواجهة التقنیة العسكریة الروسیة كتقنیة SS-20 وهی عبارة عن صواریخ قصیرة المدی ذات قابلیة حمل رؤوس نوویة عارضها نشطاء سلام فی اوروبا خاصة فی المانیا.

ولفت السبرغ الی مزاعم أطلقها ترامب تفید بأنّ الروس لم یلتزموا بهذه المعاهدة - لم تتبیّن صحتها بعد – مؤكداً علی أنّ ذلك إن كان صحیحاً سوف لن یكون تهدیداً مصیریاً ینسف قوة الرد السریع الأمریكیة عند صدها لهجوم روسی.

وعبّر السبرغ عن قناعته بأنّ الولایات المتحدة منذ 60 سنة بادرت الی توسیع نشاطاتها فی انتاج وبیع الأسلحة داخل وخارج أراضیها مشدداً علی أنّ رفع منسوب بیع الأسلحة سیخلق سوقا تنافسیة تسلیحیة.

وعزا هذا المحلل الأمریكی هذا القرار الذی أصدره ترامب الی إشعار الحلفاء الاوروبیین بحاجتهم الی غطاء أمریكی داعم وزیادة الهیمنة الأمریكیة علی القارة الاوروبیة.

ولفت السبرغ الی إنسحاب ترامب من الإتفاق النووی المبرم مع ایران وقال: إنّ السیاسات الخطیرة لهذا الأخیر باتت بادیة فی قراره الفارغ للتعقل وللرؤیة السلیمة حیال ما تم التوقیع علیه فی هذا الإتفاق.

وأضاف المحلل السابق فی وزارة الدفاع الأمریكیة بأنّ جون بولتون یؤكّد تماماً علی ضرورة التفوق الأمریكی العسكری حتی لو أدّی ذلك الی القضاء علی نوع البشر بأسره، مشیراً الی رغبة هذا الرجل المسؤول عن الأمن القومی الأمریكی فی إشعال فتیل صراعات عسكریة وبیع الأسلحة.

و وصف السبرغ «جون بولتون» بأنه ممثل للتیارات العسكریة وأصحاب مصانع الأسلحة لدی البیت الابیض وموفّر لمصالحهم فی الحكومة الامریكیة.

انتهی** ع ج** 1837

