BI: هذه هي الأعمال الوحشية التي ارتكبتها الرياض قبل خاشقجي

وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته 'عربي21'، إن قضية اغتيال الصحفي السعودي البارز، جمال خاشقجي، سلطت الضوء علي مختلف الأعمال الوحشية التي ارتكبتها السعودية في حق كل معارضي النظام داخل المملكة وخارجها.

ومن المعلوم أن خاشقجي كان في يوم من الأيام مقربا من البلاط السعودي، حيث كان علي علم بما يجري داخله. كما أنه عُرف بصراحته الشديدة عند الحديث عن دوافع قيادة بلاده لشن حرب ضد من يقف عقبة في طريقها.

وذكر الموقع أن آخر مرة شوهد فيها جمال خاشقجي كانت في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عند دخوله مبني قنصلية بلاده في تركيا؛ لاستخراج وثائق رسمية لإتمام معاملة زواجه، إلا أنه لم يخرج منها قط.

وقد نفت السلطات السعودية علمها بمصيره، وأنكرت تورطها في عملية اختفائه علي امتداد أكثر من أسبوعين. وفي نهاية المطاف، أصدرت المملكة في 20 تشرين الأول/ أكتوبر بيانا رسميا، اعترفت فيه أن خاشقجي قد مات. وقد تسبب ذلك في اهتزاز مصداقية السلطات السعودية، نظرا لتضارب رواياتها حول مقتل هذا المعارض. كما أدت هذه الحادثة المؤسفة إلي توجيه انتقادات لاذعة للمملكة تتعلق بماضيها المرتبط بانتهاكات حقوق الإنسان.

وبيّن الموقع أن التورط في اغتيال جمال خاشقجي لم يكن الجريمة الفظيعة الأولي التي أقدم النظام السعودي علي ارتكابها، حيث إن سجل المملكة يعد حافلا في هذا المجال، ويزخر بشتي أنواع الجرائم والأعمال الوحشية. ولعل أبرز هذه الجرائم تتعلق بتمويل الإرهاب علي نطاق واسع.

فقد ارتبط اسم المملكة بالهجمات الإرهابية الشهيرة التي عصفت بالولايات المتحدة في 11 أيلول/ سبتمبر 2001، حيث كشفت تقارير استخبارية أن أغلب المشاركين في هذه الهجمات، وهم مواطنون سعوديون، تلقوا دعما ومساعدات مالية هامة من قبل أفراد من العائلة الحاكمة. كما أن هذه المؤامرة كانت مدبرة من قبل زعيم القاعدة، أسامة بن لادن، وهو ابن مليونير سعودي بارز تربطه علاقة وثيقة بالعائلة المالكة.

علاوة علي ذلك، اتُهمت السلطات السعودية بتمويل الجماعات الإرهابية الإسلامية، بما في ذلك طالبان وتنظيم القاعدة، وفقا لما صرحت به وزيرة الخارجية آنذاك، هيلاري كلينتون. وقد اعتبرت كلينتون في سنة 2010 أن السعودية لا تزال تمثل 'قاعدة دعم مالي هام'.

وأفاد الموقع بأن المملكة العربية السعودية تقع في أسفل الترتيب، باحتلالها حاليا المرتبة 169 من ضمن 180 دولة، حسب مؤشر حرية الصحافة العالمي لسنة 2018. كما أن السلطات السعودية تفرض قيودا مشددة وصارمة علي وسائل الإعلام بكافة أشكالها، حيث إنها لا تسمح بإنشاء صحافة مستقلة عن الحكومة، وتحاول فرض رقابة علي مستخدمي الشبكات الإلكترونية.

بالإضافة إلي ذلك، يخضع عمل الصحفيين للتدقيق والتمحيص، وقد يؤدي أي نقد موجه للنظام إلي التعرض لعقوبات صارمة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، التي يمكن أن تتراوح بين السجن والحكم بالإعدام. وفي هذا السياق، حكم علي المدون السعودي رائف بدوي، الذي وجهت له تهمة 'انتهاك القيم الإسلامية ونشر الفكر الليبرالي' سنة 2012، بالسجن لمدة 10 سنوات، وألف جلدة، وغرامة مالية تقدر بحوالي مليون ريال سعودي (266 ألف دولار). كما أن الناشطة إسراء الغمغام قد تواجه حكما بالإعدام بالسيف؛ بتهمة توثيق المظاهرات السياسية شرقي البلاد.

وأورد الموقع أن السعودية يحكمها نظام ملكي يستمد قوانينه من الشريعة الإسلامية، التي تفرض عقوبات تصل إلي الحكم بالإعدام بسبب الأنشطة الإجرامية، من قبيل تهريب المخدرات، والسحر، والزنا، واللواط. كما يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام عن طريق الرجم، أو إطلاق النار، أو قطع الرأس، أو الصلب. ووفقا لمنظمة 'هيومن رايتس ووتش'، أعدمت السعودية 48 شخصا في النصف الأول من سنة 2018.

وأضاف الموقع أن المملكة قادت حملة غير مسبوقة ضد الفساد منذ أن تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، حيث قام باستهداف أولئك الذين يشكلون تهديدا لنظامه، عن طريق الإكراه والتعذيب. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، احتجزت الحكومة السعودية حوالي 200 من كبار المسؤولين الحكوميين في البلاد، ورجال الأعمال، وبعض أفراد من العائلة المالكة؛ بحجة مكافحة الفساد.

وعرّج الموقع علي حادثة احتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في السعودية، حيث أعلن عن استقالته بشكل غير متوقع خلال رحلته للأراضي السعودية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. وقد انتشرت شائعات بأن الحريري وضع قيد الإقامة الجبرية، لكن السلطات السعودية نفت هذا الأمر بشكل قاطع.

وتطرق الموقع إلي الدور الذي لعبته السعودية في حدوث أسوأ أزمة إنسانية في العالم؛ بسبب قيادتها لحرب في اليمن منذ سنة 2015. وقد تسببت هذه الحرب في سقوط ما يزيد علي 5992 قتيلا، وجرح حوالي 10.470 آخرين، أغلبهم جراء الغارات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية والإمارات. كما أنها فرضت حصارا بحريا، ما حد من الموارد والمساعدات المتأتية لليمن، حيث أصبح من المستحيل مرور الطعام والماء والوقود للأراضي اليمنية.

وفي الختام، بين الموقع أن مقتل جمال خاشقجي لم يكن سوي نقطة في بحر يعج بالجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها السعودية.

المصدر: عربي 21

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