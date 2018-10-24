اجتماع طهران مؤشر لعزم نيودلهي علي الاسراع بتنفيذ مشروع جابهار

وقالت الخارجية الهندية في بيان نقله موقع 'لايو مينت'، ان الاطراف الثلاثة اجروا محادثات مسهبة حول التنفيذ الكامل للاتفاق الثلاثي للممر الدولي للشحن والنقل بين الشمال والجنوب عبر ميناء جابهار (جنوب شرق ايران).

واضافت، ان الاطراف الثلاثة اتفقت علي ان التنفيذ الكامل لاتفاق جابهار الثلاثي من شانه تعزيز العلاقات والتنمية الاقتصادية في افغانستان والمنطقة.

واضافت الخارجية الهندية، انه تم اتخاذ القرار ايضا بتشكيل لجنة متابعة علي ان تعقد اول اجتماع لها في ميناء جابهار في غضون شهرين.

وقالت، ان الهند اقترحت بان تجري هذه المحادثات للتوقيع النهائي علي بروتوكول لتنسيق الشحن والنقل والطرق والجمارك والقضايا المتعلقة بالقنصلية لاضفاء الجاذبية علي المسار وخفض النفقات اللوجستية وتوفير الظروف للتنفيذ الصحيح لاتفاق جابهار الثلاثي.

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