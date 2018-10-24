الخارجية الهندية:

اجتماع طهران مؤشر لعزم نيودلهي علي الاسراع بتنفيذ مشروع جابهار

نيودلهي / 24 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
اعتبرت وزارة الخارجية الهندية الاجتماع الثلاثي بين كبار مسؤولي ايران والهند وافغانستان في طهران الثلاثاء مؤشرا لعزم نيودلي الجاد لاستكمال مشروع جابهار رغم الحظر الاميركي.

وقالت الخارجية الهندية في بيان نقله موقع 'لايو مينت'، ان الاطراف الثلاثة اجروا محادثات مسهبة حول التنفيذ الكامل للاتفاق الثلاثي للممر الدولي للشحن والنقل بين الشمال والجنوب عبر ميناء جابهار (جنوب شرق ايران).
واضافت، ان الاطراف الثلاثة اتفقت علي ان التنفيذ الكامل لاتفاق جابهار الثلاثي من شانه تعزيز العلاقات والتنمية الاقتصادية في افغانستان والمنطقة.
واضافت الخارجية الهندية، انه تم اتخاذ القرار ايضا بتشكيل لجنة متابعة علي ان تعقد اول اجتماع لها في ميناء جابهار في غضون شهرين.
وقالت، ان الهند اقترحت بان تجري هذه المحادثات للتوقيع النهائي علي بروتوكول لتنسيق الشحن والنقل والطرق والجمارك والقضايا المتعلقة بالقنصلية لاضفاء الجاذبية علي المسار وخفض النفقات اللوجستية وتوفير الظروف للتنفيذ الصحيح لاتفاق جابهار الثلاثي.
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اقتصاد

اجتماع طهران

الهند

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اجتماع طهران مؤشر لعزم نيودلهي علي الاسراع بتنفيذ مشروع جابهار

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الخارجية الهندية:

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