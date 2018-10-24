الحكومة عازمة علي تعزيز قيمة العملة الوطنية

وخلال لقائه مراجع الدين في مدينة قم امس الثلاثاء، استعرض همتي سياسات البلاد في مجال النقد والعملة الصعبة لمواجهة سياسات الحكومة الاميركية العدائية الرامية لتشديد الحظر ضد ايران.

واكد محافظ البنك المركزي عزم الحكومة الايرانية الجاد علي تعزيز قيمة العملة الوطنية والسيطرة علي التضخم.

وخلال هذه اللقاءات قدم همتي تقريرا عن اجراءات الحكومة خاصة البنك المركزي لايجاد الاستقرار في الاقتصاد والاهتمام بمسالة الحالة المعيشية للموطنين.

من جانبهم اشاد مراجع الدين بجهود الحكومة والبنك المركزي لايجاد الاستقرار في سوق العملة الصعبة وقدموا التوجيهات اللازمة لاحباط مخططات الاعداء وبذل المزيد من الاهتمام بمعيشة المواطنين والاشراف بصورة اكبر علي الاسعار وتعزيز العملة الوطنية واصلاح النظام المصرفي والمزيد من الاهتمام بالانتاج.

انتهي ** 2342

