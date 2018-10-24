برسبوليس الي نهائي دوري ابطال آسيا علي حساب السد القطري

واقيمت هذه المباراة علي ستاد 'آزادي' بطهران بحضور اكثر من 100 ألف مشجع، وادارها طاقم تحكيم اوزبكي بقيادة فالنتين كوفالينكو.

انتهي الشوط الاول بتقدم السد القطري بهدف سجله الجزائري 'بغداد بو نجاح' في الدقيقة 17.

وفي الشوط الثاني كثف فريق برسبوليس من هجماته وسجل هدف التعادل في الدقيقة 49 بتسديدة رائعة للمهاجم سيامك نعمتي، لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي 1-1، ويفوز برسبوليس بمجموع مباراتي الذهاب والاياب 2-1.

وكان فريق برسبوليس قد فاز علي السد القطري في عقر داره في مباراة الذهاب التي جرت بالدوحة بهدف وحيد.

وهذه اول مرة يصل فيها برسبوليس الي نهائي دوري ابطال آسيا لكرة القدم، فيما كان السد القطري قد فاز بلقب البطولة مرتين.

انتهي ** 2342

