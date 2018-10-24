مجمع تشخيص مصلحة النظام يدرج في جدول اعماله انموذج تقدم ايران

وكان قائد الثورة الاسلامية، وفي دعوته لاكمال وارتقاء الانموذج الاسلامي الايراني الاساس للتقدم، قد كلف مجمع مجمع تشخيص مصلحة النظام بان يجعل وثيقة الانموذج الايراني –الاسلامي الاساس للتقدم 'اطارا اعلي للسياسات العامة'.

كما تم تكليف المجمع بـ 'تقديم مقترحات مكملة للاطمئنان الي كفايتها في المكانة المذكورة وان يبادر بعد ابلاغ النسخة النهائية للانموذج الاسلامي الايراني للتقدم الي مراجعة السياسات للعامة للنظام لمطابقتها مع الانموذج'.

يذكر انه اثر صياغة الانموذج الاسلامي –الايراني الاساس للتقدم، دعا قائد الثورة الاسلامية الاجهزة والمراكز العلمية والنخب والمفكرين في البلاد بدراسة عميقة للانموذج في مختلف ابعاده وتقديم الاراء الاستشارية حوله.

انتهي ** 2342

