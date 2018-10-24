مجمع تشخيص مصلحة النظام يدرج في جدول اعماله انموذج تقدم ايران

طهران / 24 تشرين الاول اكتوبر /ارنا-
ادرج مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية انموذج تقدم ايران للاعوام الخمسين القادمة.

وكان قائد الثورة الاسلامية، وفي دعوته لاكمال وارتقاء الانموذج الاسلامي الايراني الاساس للتقدم، قد كلف مجمع مجمع تشخيص مصلحة النظام بان يجعل وثيقة الانموذج الايراني –الاسلامي الاساس للتقدم 'اطارا اعلي للسياسات العامة'.
كما تم تكليف المجمع بـ 'تقديم مقترحات مكملة للاطمئنان الي كفايتها في المكانة المذكورة وان يبادر بعد ابلاغ النسخة النهائية للانموذج الاسلامي الايراني للتقدم الي مراجعة السياسات للعامة للنظام لمطابقتها مع الانموذج'.
يذكر انه اثر صياغة الانموذج الاسلامي –الايراني الاساس للتقدم، دعا قائد الثورة الاسلامية الاجهزة والمراكز العلمية والنخب والمفكرين في البلاد بدراسة عميقة للانموذج في مختلف ابعاده وتقديم الاراء الاستشارية حوله.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

قائد الثورة

انموذج التقدم

مجمع تشخيص المصلحة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مجمع تشخيص مصلحة النظام يدرج في جدول اعماله انموذج تقدم ايران

معظم المشاهدات

الرئيس العراقي يؤكد علي دور المؤسسات الدينية في حفظ وحدة الصف الوطني

الرئيس العراقي يؤكد علي دور المؤسسات الدينية في حفظ وحدة الصف الوطني

رئاسة البرلمان العراقي تحدد جلسة التصويت علي كابينة عبدالمهدي

رئاسة البرلمان العراقي تحدد جلسة التصويت علي كابينة عبدالمهدي

مطار النجف الدولي يستقبل 64 رحلة جوية بدءأ من اليوم

مطار النجف الدولي يستقبل 64 رحلة جوية بدءأ من اليوم

زيارة الاربعين فرصة لترسيخ العلاقات الاخوية بين الشعبين العراقي والايراني

زيارة الاربعين فرصة لترسيخ العلاقات الاخوية بين الشعبين العراقي والايراني

وزير الأمن: تفكيك ثلاث خلايا إرهابية في محافظة خوزستان

وزير الأمن: تفكيك ثلاث خلايا إرهابية في محافظة خوزستان

أحدث الأخبار

اجتماع طهران مؤشر لعزم نيودلهي علي الاسراع بتنفيذ مشروع جابهار

الخارجية الهندية:

اجتماع طهران مؤشر لعزم نيودلهي علي الاسراع بتنفيذ مشروع جابهار

الحكومة عازمة علي تعزيز قيمة العملة الوطنية

محافظ البنك المركزي الايراني:

الحكومة عازمة علي تعزيز قيمة العملة الوطنية

برسبوليس الي نهائي دوري ابطال آسيا علي حساب السد القطري

برسبوليس الي نهائي دوري ابطال آسيا علي حساب السد القطري

مجمع تشخيص مصلحة النظام يدرج في جدول اعماله انموذج تقدم ايران

مجمع تشخيص مصلحة النظام يدرج في جدول اعماله انموذج تقدم ايران

اعادة الحظر الاميركي تتعارض مع معاهدة الصداقة

مندوب ايران في محكمة لاهاي:

اعادة الحظر الاميركي تتعارض مع معاهدة الصداقة

موضوعات مرتبط