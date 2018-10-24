اعادة الحظر الاميركي تتعارض مع معاهدة الصداقة

وفي حوار مع التلفزيون الايراني مساء الثلاثاء قال محبي، انها المرة الثانية التي تستفيد فيها ايران من امكانية طرح شكوي لدي محكمة العدل الدولية، اذ كانت المرة الاولي بشان ملف طائرة 'ايرباص' (التي اسقطتها الفرقاطة الاميركية 'فينسينس' فوق مياه الخليج الفارسي عام 1987 واستشهد ركابها البالغ عددهم 290)، حيث اعلنت اميركا استعدادها لدفع الغرامة في منتصف عملية البت في الملف وقالت انه لا ضرورة لمتابعة ذلك حتي النهاية.

وحول اعادة الحظر الاميركي ضد ايران قال، ان هذه الخطوة تتعارض مع قرار محكمة لاهاي ومعاهدة الصداقة وتستوجب مسؤولية دولية للحكومة الاميركية لان نطاق قرار المحكمة ليس بين حكومتين بل يشمل الصعيد الدولي ايضا.

واضاف، انه حينما تصدر محكمة لاهاي قرارا موقتا فانها ترفع بذلك تقريرا الي مجلس الامن الدولي وذاك يعني ان القرار يتعلق ايضا بالامن والسلام الدولي.

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