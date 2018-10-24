مندوب ايران في محكمة لاهاي:

اعادة الحظر الاميركي تتعارض مع معاهدة الصداقة

طهران / 24 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
اكد رئيس مركز خدمات الحقوق الدولية برئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن محبي بان اعادة فرض الحظر الاميركي تتعارض مع معاهدة الصداقة الموقعة بين البلدين عام 1955.

وفي حوار مع التلفزيون الايراني مساء الثلاثاء قال محبي، انها المرة الثانية التي تستفيد فيها ايران من امكانية طرح شكوي لدي محكمة العدل الدولية، اذ كانت المرة الاولي بشان ملف طائرة 'ايرباص' (التي اسقطتها الفرقاطة الاميركية 'فينسينس' فوق مياه الخليج الفارسي عام 1987 واستشهد ركابها البالغ عددهم 290)، حيث اعلنت اميركا استعدادها لدفع الغرامة في منتصف عملية البت في الملف وقالت انه لا ضرورة لمتابعة ذلك حتي النهاية.
وحول اعادة الحظر الاميركي ضد ايران قال، ان هذه الخطوة تتعارض مع قرار محكمة لاهاي ومعاهدة الصداقة وتستوجب مسؤولية دولية للحكومة الاميركية لان نطاق قرار المحكمة ليس بين حكومتين بل يشمل الصعيد الدولي ايضا.
واضاف، انه حينما تصدر محكمة لاهاي قرارا موقتا فانها ترفع بذلك تقريرا الي مجلس الامن الدولي وذاك يعني ان القرار يتعلق ايضا بالامن والسلام الدولي.
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محكمة لاهاي

الحظر الاميركي

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اعادة الحظر الاميركي تتعارض مع معاهدة الصداقة

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