دبلوماسية ايرانية: بلدنا يتعرض لحرب اعلامية

نيويورك / 24 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
اكدت الدبلوماسية الايرانية في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة ارشادي بان ايران تتعرض لحرب اعلامية تتولي حكومات معادية تنظيمها وتخطيطها وتمويلها.

وفي تصريح لها خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بالجمعية العامة للامم المتحدة انتقدت ارشادي المقرر الخاص لحرية التعبير وقالت، ان هذه المسالة تشمل قناة 'بي بي سي' التي اشار اليها المقرر الخاص.
واضافت، ان لدينا شكوكا جادة حول مدي النزاهة والثقة بوسيلة اعلامية مصادرها المالية وتعليماتها تاتي من المسؤولين البريطانيين.
وتابعت، اننا نشكك ايضا بدورها في الارتقاء ودعم حقوق الانسان، اذ انها منهمكة بضخ الكراهية العمياء وفبركة الاخبار الكاذبة والاستفزاز والهدم.
واكدت ارشادي ان ما يدعو للاسف ان المقرر الخاص تجنب الكشف عن الخصائص المضرة واساءة استغلال وسائل الاعلام وشبكات الانترنت، وقالت، انه وبمعزل عن الظروف انفة الذكر فان حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤمن جديا بصون الاجواء الاعلامية المفتوحة والنشطة لجميع مواطنيها.
وكان المقرر الخاص لحرية التعبير 'ديفيد كي' قد انتقد في جانب من تقريره ايران بسبب وضعها قيودا لقناة 'بي بي سي'.
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دبلوماسية ايرانية: بلدنا يتعرض لحرب اعلامية

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