المنافذ الحدودية العراقية: اكثر من 82 الف زائر وافد دخلوا العراق عبر منفذ زرباطية

وذكر بيان للهيئة، الثلاثاء، ان 'رئيس الهيئة كاظم العقابي وصل الي منفذ زرباطية الحدودي مع ايران بعد ان أنهي زيارته الميدانية لمنفذ الشيب الحدودي للاطلاع علي انسيابية دخول الزائرين وآلية تفويجهم لتأدية مناسك الزيارة الاربعينية للامام الحسين (عليه السلام)، حيث بلغ عدد الوافدين اكثر من 82 الف زائر والمغادرين من الاراضي العراقية اكثر من 4 الاف مسافر من الاجانب' .

واضاف 'وكان في استقبال العقابي مدير المنفذ وعدد من الضباط يرافقه مدير قسم البحث والتحري وعدد من الضباط، واستمع لشرح مفصل من قبل مدير المنفذ واطلع علي آلية العمل الخاصة بزائري اربعينية الامام الحسين (عليه السلام) هناك '.

ولفت البيان الي ان 'العقابي دعا الي بذل المزيد من الجهد والعمل لتنفيذ المهام الموكلة لهم ورفع مستوي الكفاءة من مواقع عملهم في كل مفاصل المنفذ كما تفقد جميع مفاصل وابنية المنفذ' .

وأشار الي ان 'العقابي قدم الشكر والتقدير لكواردر الدوائر العاملة وضباط ومنتسبي المنفذ لما وجده من استعداد عالي وتفان واخلاص في تقديم الخدمات والعمل الجاد علي تحقيق دخول الزائرين وانسيابية توافدهم شاكرا جميع الوحدات الساندة '.

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