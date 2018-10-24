رئاسة البرلمان العراقي تحدد جلسة التصويت علي كابينة عبدالمهدي

وقال الحداد في تصريح صحفي، انه 'من المرجح ان ينعقد جلسة مجلس النواب اليوم الاربعاء او الخميس المقبل لمنح الثقة بالكابينة الحكومية الجديدة،' لافتا، ان 'منح الثقة سيشمل بعض الوزارات فيما يتم يتأجيل الوزارات الاخري الي ما بعد 2 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل'.

وأشار الحداد، الي ان 'مجلس النواب ينتظر طلب رئيس الوزراء المكلف بانعقاد الجلسة ومن ثم يتم تعميم جدول أعمالها الي النواب'.

وفي ذات السياق قال، برهان الدين أسحاق لوكالة (الفرات نيوز) 'حتي الآن لم يتم تحديد موعد لعقد جلسة للتصويت علي الكابينة الوزارية، لاستمرار الاجتماعات السياسية بشأنها ولم نبلغ من رئاسة البرلمان بأي موعد'، متوقعاً 'عقد الجلسة يوم الخميس المقبل'.

وأكد أسحاق، 'عدم تسلم البرلمان سيرة أي مرشح للحكومة'.

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب العراقي، سلمان الطائي، 'الي الآن لم يحدد موعدا للجلسة ولم نتسلم أي سيرة ذاتية وكل ما يشاع تسريبات اعلامية'.

وكانت أنباء أفادت، بان رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي سيعرض تشكيلته الوزارية المقترحة علي البرلمان الأربعاء، وعقد الجلسة في الساعة السادسة مساءً.

يشار الي ان المدة المتبقية امام رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي لتشكيل حكومته 9 ايام، لتقديم اسماء الوزراء الي مجلس النواب للمصادقة عليها.

انتهي ع ص ** 2342

