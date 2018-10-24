عادل عبدالمهدي يتعهد بمحاسبة الوزارات المتلكئة في أول 100 يوم من حكومته

بغداد/24 تشرين الول/اكتوبر/ارنا- تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي، بمحاسبة الوزارات المتلكئة في أول 100 يوم من حكومته، وأكد علي عدم سفره خارج العراق قبل انجاز المراحل الأولي للمهام السريعة ضمن برنامجه الحكومي.

وقال عبد المهدي في برنامجه الحكومي الذي يعتزم تقديمه لمجلس النواب في جلسة اليوم الأربعاء، ان 'النقاط المطروحة في المنهاج الحالي التي تشمل جميع الأمور، بل تعكس اشارات سريعة لمنهاج الوزارة وفلسفتها المطروحة لنيل ثقة مجلس النواب، آملين ان تتقدم الحكومة ببرنامج مفصل منسجم مع هذا المنهج الوزاري المطروح تعده الوزارات المختلفة خلال الأيام الـ 100 الأولي، وتلتزم بتطبيقه وتحاسب بموجبه خلال العهد الوزاري'.
وأضاف 'لن نتساهل مع اية عملية غير قانونية جرت عند تشكيل الحكومة او بعد تشكيلها لنيل المواقع او لغرض استغلالها لغير الخدمة العامة، وذلك مهما كانت اهمية الشخص والموقع، وسنتخذ اجراءات فورية صارمة بحق من قام او يقوم بذلك'.
واكد عبدالمهدي في برنامجه الحكومي علي عدم سفره خارج العراق قبل انجاز المراحل الاولي ضمن برنامجه الحكومي، قائلا 'إننا ننوي عدم السفر خارج البلاد قبل التأكد من إنجاز المراحل الأولي للمهام السريعة للمنهاج علي الأقل'.
وأشار 'كما ننوي الحضور في ميادين العمل والمحافظات المختلفة لنشارك ابناء شعبنا افراحهم واتراحهم وهمومهم ومشاكلهم وحماسهم ونشاطاتهم'.
وحدد رئيس الوزراء العراقي المكلف، 3 فترات زمنية لتنفيذ البرنامج الحكومي، لافتا الي إن 'المدد الزمنية المحددة لكل عنصر من عناصر هذا المنهاج هي (سريع) ويعني من 6-3 أِشهر، و(متوسط) ويعني من 18-7 شهراً، و(طويل) من 48-19 شهراً أو أكثر'.
وأوضح عبدالمهدي بأنه 'سيطلب من الوزارات في الجلسة الاولي لمجلس الوزراء الجديد دراسة بياناتها بسرعة ودقة وعمق لتحديد المدد الزمنية بدقة أكبر والتعهد بالوفاء بها، لتوضع ضمن برنامج وزاري تفصيلي ينطلق من هذا المنهاج، مع اطار عمل لرصد التقدم المحرز وتقييم عمل الوزارات والهيئات المسؤولة بشكل دوري منتظم'.
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عادل عبدالمهدي يتعهد بمحاسبة الوزارات المتلكئة في أول 100 يوم من حكومته

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