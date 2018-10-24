عون: الادعاءات الاسرائيلية بوجود اسلحة في محيط مطار بيروت باطلة

بيروت/23 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- أبلغ رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب 'اليونيفيل' الجنرال ستيفانو دل كول الذي استقبله يوم الثلاثاء في قصر بعبدا، ان 'الادعاءات الاسرائيلية عن وجود اسلحة في محيط مطار رفيق الحريري الدولي وفي اماكن آهلة بالسكان، قد ثبت بطلانها بعد التدقيق الذي حصل ميدانيا، وشارك فيه رؤساء البعثات الديبلوماسية في لبنان'.

واعتبر بان 'هذه الادعاءات تندرج في اطار الممارسات الاسرائيلية الهادفة الي ابقاء التوتر في منطقة الجنوب، في حين يلاحظ الجميع ان الطيران الاسرائيلي ينتهك الاجواء اللبنانية باستمرار لقصف الاراضي السورية'.
واعرب الرئيس عون عن ارتياحه 'للدور الذي تقوم به قوات 'اليونيفيل' والتنسيق القائم بينها وبين الجيش اللبناني'، منوها بـ'اللقاءات التي عقدها الجنرال دل كول مع الاهالي والمسؤولين المحليين'، معتبرا ان 'مثل هذه اللقاءات تسهل علي 'اليونيفيل' القيام بالمهام المطلوبة منها'.
واعتبر رئيس الجمهورية اللبنانية ان 'رفض اسرائيل ترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة يخفي نواياها المبيتة، لان حل الخلاف حول الحدود البرية والبحرية واعادة ترسيمها وفقا للاصول يعزز الاستقرار علي الحدود'.
وكان الجنرال دل كول اطلع رئيس الجمهورية اللبنانية علي اللقاءات التي عقدها منذ بدء ولايته كقائد لـ'اليونيفيل'، مشددا علي اهمية التنسيق القائم بينه وبين قيادة الجيش في مختلف المجالات، لافتا إلي ان 'الوضع في الجنوب مستقر وهادئ'، واوضح انه يضع الامانة العامة للامم المتحدة 'تباعا بالخروقات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية التي تبحث ايضا في الاجتماعات الثلاثية التي تعقد في مقر القيادة الدولية في الناقورة'.
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