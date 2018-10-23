روسيا: التعاون بين طهران وموسكو وانقره غير الاوضاع في سوريا

موسكو/ 23 تشرين الاول/ اكتوبر- قال مساعد وزير الخارجية الروسي في الاجتماع الثلاثي مع ممثلي ايران وتركيا في موسكو ان التعاون بين طهران وموسكو وانقره غير الاوضاع في سوريا.

واضاف 'سرغئي ورشينين' خلال لقائه كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني حسين جابري انصاري و كبير مفاوضي تركيا في مباحثات استانا 'سدات اونال'، اضاف ان خفض مستوي العنف في سوريا والانتصار امام الارهابيين وتوفير ظروف تسوية القضايا سياسيا لما يخدم مصلحة الشعب السوري كانت من اهم الانجازات التي حققتها الدول الثلاث في سوريا.
ومضي يقول ان التعاون في اطار مباحثات استانا مهد لتغيير الاوضاع في سوريا نحو الاحسن وان الاجتماع الذي عقد اليوم يساهم في تنسيق الاجراءات كما ان التعاون بين روسيا وايران وتركيا يمكن اطراف النزاع من المضي قدما نحو تسوية القضايا سياسيا.
انتهي**س.ر



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روسيا: التعاون بين طهران وموسكو وانقره غير الاوضاع في سوريا

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