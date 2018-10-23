ضمان أمن زوار الأربعينية داخل الأراضي العراقية

وأضاف سلام كاظم مساء اليوم الثلاثاء في تصريح للمراسلين في معبر شلمجة الحدودي، ان عملية توافد زوار الأربعين عبر منفذ شلمجة علي الحدود العراقية جارية بصورة جيدة جدا ومن دون أية مشكلة.

وأضاف، انه تم اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة علي طريق شلمجة لتسهيل عملية توافد زوار الأربعين الي الأراضي العراقية ولن نواجه أية مشكلة علي حدود شلمجة لحد الآن.

وأكد ان الحكومة العراقية تبذل قصاري جهودها لتوفير البني التحتية اللازمة وضمان أمن زوار الأربعين لكي تتم إقامة هذا الملتقي الكبير للعالم الإسلامي علي أحسن شكل ممكن.

وأضاف، ان زيارة الأربعين عززت الوئام والصداقة القائمة بين الحكومتين والشعبين الإيراني والعراقي مؤكدا، ان العراق يسعي لسد الثغرات التي قد توجد في اقامة مراسم زيارة الأربعين في السنوات القادمة.

علما بأن حدود شلمجة هي الحدود الوحيدة المخصصة لتوافد الزوار الأجانب نحو العراق لأداء زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

ومنذ بداية شهر صفر الحالي (الموافق 11 أكتوبر) ولحد الآن، توجه ما يزيد عن 250 ألف زائر نحو كربلاء المقدسة لأداء زيارة الأربعين.

إنتهي**أ م د**س.ر

