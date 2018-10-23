ایران تعین سفیرا جدیدا لها فی الهند

وكان 'جكنی' سفیرا لایران فی كوبا ومدیرا عاما للشؤون القنصلیة بوزارة الخارجیة.

وكان السفیر الایرانی السابق لدي الهند 'غلام رضا انصاری' قد تم تعیینه مساعدا لوزیر الخارجیة فی شؤون الدبلوماسیة الاقتصادیة.

انتهي**س.ر

