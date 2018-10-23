ایران تعین سفیرا جدیدا لها فی الهند

طهران/ 23 تشرین الاول/ اكتوبر- تم باقتراح وزیر الخارجیة وموافقة رئیس الجمهوریة تعیین 'علي جكنی' سفیرا جدیدا للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة فی نیودلهی.
وكان 'جكنی' سفیرا لایران فی كوبا ومدیرا عاما للشؤون القنصلیة بوزارة الخارجیة. وكان السفیر الایرانی السابق لدي الهند 'غلام رضا انصاری' قد تم تعیینه مساعدا لوزیر الخارجیة فی شؤون الدبلوماسیة الاقتصادیة. انتهي**س.ر
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