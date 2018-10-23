توقيع وثيقة للتعاون في مجال الترانزيت في جابهار من قبل ايران والهند وافغانستان

ووقع الوثيقة عن الجانب الايراني مديرعام منظمة الموانئ والملاحة البحرين 'محمد راستاد' فيما وقعها عن الهند وكيل وزير خارجيتها 'تيرو مورتي' وعن افغانستان مساعد وزير النقل .

واكدت الاطراف الثلاثة في مراسم توقيع الوثيقة في طهران علي ضرورة تسهيل التجارة والترانزيت في المنطقة لما يساهم في تطوير العلاقات الشاملة بين ايران والهند وافغانستان.

وتنص الوثيقة علي الاستفادة من الامكانيات المتوفرة للترانزيت في ممر الشمال-جنوب بدعم الدول الثلاث اي ايران والهند وافغانستان.

ومن شأن هذه الوثيقة ان ترفع حجم الشحن والتفريغ في ميناء جابهار من 2.5 مليون دولار الي 8 ملايين دولار سنويا,

انتهي**س.ر

