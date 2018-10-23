وزير النفط: لدينا أساليب مختلفة لمواجهة أنواع الحظر الأميركي

وأضاف زنغنة اليوم الثلاثاء، اننا نبذل جهودنا لمواجهة أنواع الحظر الجائر المفروض علي الجمهورية الإسلامية من قبل أميركا بأساليب مختلفة.

إنتهي**أ م د**س.ر

