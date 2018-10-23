وزير النفط: لدينا أساليب مختلفة لمواجهة أنواع الحظر الأميركي

طهران/23 أكتوبر/تشرين الأول/إرنا- أعلن وزير النفط 'بيجن نامدار زنغنة' ان العائدات النفطية للبلاد خلال الأشهر الستة الأولي من العام الإيراني الجاري (بدأ من 21 آذار/مارس) كانت 25 بالمئة أكثر مما كنا نتوقعه في الميزانية مؤكدا، انه ستتم مواجهة أنواع الحظر الجائر االذي فرضته اميركا علي إيران عبر استخدام أساليب مختلفة.

وأضاف زنغنة اليوم الثلاثاء، اننا نبذل جهودنا لمواجهة أنواع الحظر الجائر المفروض علي الجمهورية الإسلامية من قبل أميركا بأساليب مختلفة.
إنتهي**أ م د**س.ر



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اقتصاد

بيجن نامدار زنغنة

العائدات النفطية

الحظر الأميركي

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وزير النفط: لدينا أساليب مختلفة لمواجهة أنواع الحظر الأميركي

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