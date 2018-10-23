لاريجاني: ايران نفذت كافة التزاماتها في اطار الاتفاق النووي

طهران/23تشرين الاول/اكتوبر- قال رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني ان ايران نفذت كافة تعهداتها في اطار الاتفاق النووي وفقا للتقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقه الذرية ومن المتوقع ان تقوم اوروبا باجراء عملي لتنفيذ هذا الاتفاق.

وخلال استقباله رئيسي مجموعتي الصداقة الفرنسية- الايرانية في المجلس الوطني ومجلس الشيوخ الفرنسيين ، اشار لاريجاني اليوم الثلاثاء الي العلاقات بين ايران وفرنسا خلال الاعوام الاخيرة وقال ان البلدين تربطهما علاقات واسعة ومن الموكد ان زيارة الوفود البرلمانية الفرنسية الي ايران تسهم كثيرا في تعزيز التعاون بين البلدين.
واشار الي ان فرنسا تعتبر دولة رائدة في معالجة القضايا بيد ان حضور زمرة منافقين الارهابية علي اراضيها ترك انطباعا سيئا في اذهان الشعب الايراني لان عناصر المنافقين هم الذين اغتالوا اكثر من 17 الف من ابناء الشعب الايراني.
وصرح لاريجاني ان فرنسا كانت من اوائل الدول الاوروبية التي ابدت ردة فعل ازاء انسحاب اميركا من خطة العمل المشترك الشاملة وادانت هذا الاجراء الاميركي وقد اعلن الرئيس الفرنسي انه سيتخذ اجراءات مقبولة لتنفيذ الاتفاق النووي خلال بضعة اسابيع وعلي الدول الاوروبية ان تقوم بتنفيذ تعهداتها والاتكتفي بالدعم السياسي.
واعتبر مشكلة الارهاب بانها احد المشاكل الكبري في ارجاء العالم والمنطقة وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية عملت في مجال محافحة الارهاب في العراق وسوريا بطلب من حكوماتهما وما من شك انه لولا الدعم الايراني لكانت سوريا وبغداد بيد الداوعش.
انتهي**2018**س.ر



برچسب ها

سياسي

لاريجاني

الاتفاق النووي

اوروبا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

لاريجاني: ايران نفذت كافة التزاماتها في اطار الاتفاق النووي

معظم المشاهدات

الخارجية الايرانية: شائعة استقالة ظريف لا تستحق الرد

الخارجية الايرانية: شائعة استقالة ظريف لا تستحق الرد

ظريف: الحوار من دون شروط مسبقة من مبادئ سياستنا الخارجية

ظريف: الحوار من دون شروط مسبقة من مبادئ سياستنا الخارجية

نيويورك تايمز: رئيس منبطح وأمير مجنون

في مقال لها بالعربية

نيويورك تايمز: رئيس منبطح وأمير مجنون

مصدر مسؤول : توثیق تسمیة `الخلیج الفارسی` عالمیاً

مصدر مسؤول : توثیق تسمیة 'الخلیج الفارسی' عالمیاً

الرئيس العراقي يؤكد علي دور المؤسسات الدينية في حفظ وحدة الصف الوطني

الرئيس العراقي يؤكد علي دور المؤسسات الدينية في حفظ وحدة الصف الوطني

أحدث الأخبار

ایران تعین سفیرا جدیدا لها فی الهند

ایران تعین سفیرا جدیدا لها فی الهند

توقيع وثيقة للتعاون في مجال الترانزيت في جابهار من قبل ايران والهند وافغانستان

توقيع وثيقة للتعاون في مجال الترانزيت في جابهار من قبل ايران والهند وافغانستان

هدف الدول الضامنة للسلام في سوريا يكمن في اعادة ادلب بأدني نسبة من الخسائر

جابري انصاري :

هدف الدول الضامنة للسلام في سوريا يكمن في اعادة ادلب بأدني نسبة من الخسائر

وزير النفط: لدينا أساليب مختلفة لمواجهة أنواع الحظر الأميركي

وزير النفط: لدينا أساليب مختلفة لمواجهة أنواع الحظر الأميركي

جهانغيري يرعي إجتماع الأسرة والمجتمع والحکومة الدولي

جهانغيري يرعي إجتماع الأسرة والمجتمع والحکومة الدولي

موضوعات مرتبط