لاريجاني: ايران نفذت كافة التزاماتها في اطار الاتفاق النووي

وخلال استقباله رئيسي مجموعتي الصداقة الفرنسية- الايرانية في المجلس الوطني ومجلس الشيوخ الفرنسيين ، اشار لاريجاني اليوم الثلاثاء الي العلاقات بين ايران وفرنسا خلال الاعوام الاخيرة وقال ان البلدين تربطهما علاقات واسعة ومن الموكد ان زيارة الوفود البرلمانية الفرنسية الي ايران تسهم كثيرا في تعزيز التعاون بين البلدين.

واشار الي ان فرنسا تعتبر دولة رائدة في معالجة القضايا بيد ان حضور زمرة منافقين الارهابية علي اراضيها ترك انطباعا سيئا في اذهان الشعب الايراني لان عناصر المنافقين هم الذين اغتالوا اكثر من 17 الف من ابناء الشعب الايراني.

وصرح لاريجاني ان فرنسا كانت من اوائل الدول الاوروبية التي ابدت ردة فعل ازاء انسحاب اميركا من خطة العمل المشترك الشاملة وادانت هذا الاجراء الاميركي وقد اعلن الرئيس الفرنسي انه سيتخذ اجراءات مقبولة لتنفيذ الاتفاق النووي خلال بضعة اسابيع وعلي الدول الاوروبية ان تقوم بتنفيذ تعهداتها والاتكتفي بالدعم السياسي.

واعتبر مشكلة الارهاب بانها احد المشاكل الكبري في ارجاء العالم والمنطقة وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية عملت في مجال محافحة الارهاب في العراق وسوريا بطلب من حكوماتهما وما من شك انه لولا الدعم الايراني لكانت سوريا وبغداد بيد الداوعش.

انتهي**2018**س.ر

