برلمانية ايرانية : ظريف يدعو الي تعزيز الدبلوماسية الثقافية في البلاد

واشارت البرلمانية الايرانية في تصريح لمراسل 'ارنا' اليوم الثلاثاء، الي حضور وزير الخارجية مرافقا بمساعديه الي جانب رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية في ايران 'ابراهيم تركمان'، اعمال اجتماع اللجنة الثقافية في مقر البرلمان اليوم.

واردفت القول، ان ظريف استعرض خلال الاجتماع دور الدبلوماسية الثقافية وضرورة تعزيزها في سياق النهوض بمستوي العلاقات الدولية.

وقالت السيدة ذوالقدر انه تم القرار خلال الاجتماع علي تاسيس لجنة بعنوان الدبلوماسية الثقافية لدي اللجنة الثقافية في مجلس الشوري الاسلامي.

من جانب اخر، اشارت البرلمانية الايرانية الي تصريحات رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية ابراهيم تركمان خلال اجتماع اللجنة الثقافية النيابية اليوم.

وبيّنت ان الاخير قدم شرحا حول نشاطات المستشاريات الثقافية الايرانية في الخارج؛ فيما طالب اعضاء اللجنة النيابية بتعيين مستشارين ثقافيين من بين الطاقات الشبابية المفعمة بالحيوية والحوافز لدي هذه الرابطة الثقافية في البلاد.

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