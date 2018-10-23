رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية الايرانية:

فرنسا تستخدم كافة امكانياتها للابقاء علي الاتفاق النووي

طهران/23تشرين الاول/اكتوبر- اشار رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الفرنسية في مجلس الشيوخ الفرنسي فيليب بونكر الي مواقف ايران الايجابية وتنفيذها للاتفاق النووي وقال ان فرنسا ستستخدم كافة امكانياتها لتنفيذ الاتفاق والابقاء عليه.

وخلال اللقاء الذي اجراه مع رئيس مجلس الشوري الاسلامي بمرافقة رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية الايرانية في المجلس الوطني الفرنسي 'دلفين او' اشار بونكر الي اهمية ايران ومكانتها علي الصعيدين الاقليمي والدولي وقال ان توجهات الجمهورية الاسلامية الايرانية ازاء خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) قدمت صورة جيدة لها علي الصعيد الدولي ومن المؤكد ان فرنسا ستستخدم جميع امكانياتها لتنفيذ هذه الخطة والحفاظ عليها.
واضاف ان فرنسا ترحب بتطوير العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وان زيارة الوفد الفرنسي الي ايران مؤشر علي عزم فرنسا حكومة وبرلمانا علي تعزيز التعاون مع طهران.
واشار الي ان فرنسا لاتدعم نشاطات زمرة منافقين الارهابية في هذا البلد اطلاقا وليس هناك اي تعاون معها من جانب الحكومة والبرلمان .
ووصف بونكر اداء الجمهورية الاسلامية الايرانية في مكافحة داعش والجماعات الارهابية بالايجابي وقال ان الحوار السياسي هو السبيل الوحيد لمكافحة الجماعات الارهابية وخفض الازمات في المنطقة.
من جانبها قالت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية -الايرانية في المجلس الوطني الفرنسي 'دولفين او' خلال هذا اللقاء الي ان مكافحة داعش تأتي ضمن الاولويات ولها اهمية بالغة معربة عن املها في التوصل الي حل مناسب للازمة في سوريا بتعاون الجمهورية الاسلامية الايرانية وكذلك دول مثل روسيا وتركيا.
واشارت الي الازمة في اليمن وقالت انه من المؤكد ان الازمة في اليمن بحاجة الي حل سياسي بيد اننا نتفاوض مع السعودية والامارات بهذا الشان لكننا نعرب عن اسفنا لمقتل العديد من الشعب اليمني وندين الاجراءات السعودية في عدوانها عليه.
انتهي**2018**س.ر



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الاتفاق النووي

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فرنسا

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فرنسا تستخدم كافة امكانياتها للابقاء علي الاتفاق النووي

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