السفير الايراني لدي اليابان : العلاقات السياحية بين طهران وطوكيو آخذة بالتنامي

بكين / 23 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – قال سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدي اليابان 'مرتضي رحماني موحد' ان العلاقات السياحية بين طهران وطوكيو ستشهد نموا من خلال مذكرة التفاهم الثنائية التي سيوقعها البلدان في هذا الخصوص قريبا.

وفي تصريح اليوم الثلاثاء خلال اللقاء مع المفوض السياحي الياباني 'هيروشي تاباتا'، اذ اشاد رحماني موحد بالاجراءات المتبعة من جانب هذه المؤسسة بهدف تعزيز التعاون السياحي الثنائي، اكد استعداد ايران علي توقيع مذكرة تفاهم سياحية مع اليابان في طوكيو او طهران.
وقدم السفير الايراني في هذا اللقاء دعوة الي المسؤول السياحي الياباني 'تاباتا' لزيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية، والتي لقيت ترحيبا من جانب الاخير.
الي ذلك، قال رئيس مفوضية السياحة في اليابان ان مشروع وثيقة التفاهم الثنائية في مجال التعاون السياحي وضعت علي سلم برامج المفوضية ليتم حسمه قريبا.
وبحسب المسؤول السياحي الياباني، تنضوي مفوضية السياحة التي يرأسها، تحت وزارة الارض والبني التحتية والسياحة والنقل في حكومة طوكيو؛ وتتولي هذه المؤسسة وضع السياسات واتخاذ القرارات بشان ستراتيجية التنمية السياحية والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في اليابان.
هذا وبحث الجانبان الايراني والياباني خلال اللقاء في التعاون الثنائي وبما يشمل مختلف المجالات السياحية والثقافية والاعداد لبرامج الاحتفاء بذكري مرور 90 عاما علي العلاقات الودّية القائمة بين البلدين.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

فرهنگي

ايران واليابان

التعاون السياحي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

السفير الايراني لدي اليابان : العلاقات السياحية بين طهران وطوكيو آخذة بالتنامي

معظم المشاهدات

الخارجية الايرانية: شائعة استقالة ظريف لا تستحق الرد

الخارجية الايرانية: شائعة استقالة ظريف لا تستحق الرد

نيويورك تايمز: رئيس منبطح وأمير مجنون

في مقال لها بالعربية

نيويورك تايمز: رئيس منبطح وأمير مجنون

ظريف: الحوار من دون شروط مسبقة من مبادئ سياستنا الخارجية

ظريف: الحوار من دون شروط مسبقة من مبادئ سياستنا الخارجية

مصدر مسؤول : توثیق تسمیة `الخلیج الفارسی` عالمیاً

مصدر مسؤول : توثیق تسمیة 'الخلیج الفارسی' عالمیاً

الرئيس العراقي يؤكد علي دور المؤسسات الدينية في حفظ وحدة الصف الوطني

الرئيس العراقي يؤكد علي دور المؤسسات الدينية في حفظ وحدة الصف الوطني

أحدث الأخبار

برلمانية ايرانية : ظريف يدعو الي تعزيز الدبلوماسية الثقافية في البلاد

برلمانية ايرانية : ظريف يدعو الي تعزيز الدبلوماسية الثقافية في البلاد

فرنسا تستخدم كافة امكانياتها للابقاء علي الاتفاق النووي

رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية الايرانية:

فرنسا تستخدم كافة امكانياتها للابقاء علي الاتفاق النووي

السفير الايراني لدي اليابان : العلاقات السياحية بين طهران وطوكيو آخذة بالتنامي

السفير الايراني لدي اليابان : العلاقات السياحية بين طهران وطوكيو آخذة بالتنامي

تفكيك ثلاث خلايا إرهابية علي الحدود الجنوبية

وزير الأمن يؤكد:

تفكيك ثلاث خلايا إرهابية علي الحدود الجنوبية

العميد باكبور : الجماعات الارهابية تنفذ اجندات اطراف اخري للمساس بالعلاقات بين طهران واسلام اباد

في تصريح لمراسل 'ارنا' من باكستان؛

العميد باكبور : الجماعات الارهابية تنفذ اجندات اطراف اخري للمساس بالعلاقات بين طهران واسلام اباد

موضوعات مرتبط