السفير الايراني لدي اليابان : العلاقات السياحية بين طهران وطوكيو آخذة بالتنامي

وفي تصريح اليوم الثلاثاء خلال اللقاء مع المفوض السياحي الياباني 'هيروشي تاباتا'، اذ اشاد رحماني موحد بالاجراءات المتبعة من جانب هذه المؤسسة بهدف تعزيز التعاون السياحي الثنائي، اكد استعداد ايران علي توقيع مذكرة تفاهم سياحية مع اليابان في طوكيو او طهران.

وقدم السفير الايراني في هذا اللقاء دعوة الي المسؤول السياحي الياباني 'تاباتا' لزيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية، والتي لقيت ترحيبا من جانب الاخير.

الي ذلك، قال رئيس مفوضية السياحة في اليابان ان مشروع وثيقة التفاهم الثنائية في مجال التعاون السياحي وضعت علي سلم برامج المفوضية ليتم حسمه قريبا.

وبحسب المسؤول السياحي الياباني، تنضوي مفوضية السياحة التي يرأسها، تحت وزارة الارض والبني التحتية والسياحة والنقل في حكومة طوكيو؛ وتتولي هذه المؤسسة وضع السياسات واتخاذ القرارات بشان ستراتيجية التنمية السياحية والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في اليابان.

هذا وبحث الجانبان الايراني والياباني خلال اللقاء في التعاون الثنائي وبما يشمل مختلف المجالات السياحية والثقافية والاعداد لبرامج الاحتفاء بذكري مرور 90 عاما علي العلاقات الودّية القائمة بين البلدين.

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