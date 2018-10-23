تفكيك ثلاث خلايا إرهابية علي الحدود الجنوبية

وأضاف علوي خلال زيارته التفقدية لحدود مهران الدولية (التابعة لمحافظة إيلام-غرب) قائلا؛ ان رئيس هذه الخلايا الإرهابية الثلاث مقره في أوروبا ومدعوم من قبل احدي دول الجوار.

وتابع في ذات السياق، انه تم القبض علي 15 إرهابيا وتم احباط مخططهم ضد زوار الأربعين بصورة تامة.

وأكد وزير الأمن، ان هذه الخلايا الإرهابية كانت بحوزتها معدات متفجرة لإجراء عمليات إنتحارية وقد تم ضبطها.

وشدد علوي، ان قوات الأمن الإيرانيين علي اتم الاستعداد لقمع كل من تسول له نفسه العبث بامن البلاد.

وأكد وزير الأمن ان هناك جهات تحاول الاخلال بزيارة الاربعين واعدت لذلك بعض الخلايا مما يجعل أداء الأجهزة الأمنية للبلاد أكثر صعوبة وحساسية.

وقام وزير الأمن ظهر اليوم الثلاثاء بزيارة تفقدية لحدود مهران واطلع عن كثب علي عملية توافد الزوار عبر هذه الحدود.

وحسب المسؤولين قد توجه ما يزيد عن 540 ألف زائر الي العراق منذ بداية شهر صفر(الموافق 11 أكتوبر) لحد الآن.

إنتهي**أ م د**س.ر

