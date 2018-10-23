في تصريح لمراسل 'ارنا' من باكستان؛

العميد باكبور : الجماعات الارهابية تنفذ اجندات اطراف اخري للمساس بالعلاقات بين طهران واسلام اباد

اسلام اباد / 23 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – اكد قائد القوات البرية للحرس الثوري 'العميد محمد باكبور'، وفي معرض الاشارة الي المحادثات بين ايران وباكستان للافراج عن المختطفين من قوات حرس الحدود الايراني في منطقة ميرجاوة الحدودية (جنوب غرب)، قائلا ان الارهابيين ينفذون اجندات اطراف وبلدان اخري مثل امريكا للمساس بالعلاقات بين طهران واسلام اباد.

جاء ذلك في تصريح ادلي به العميد باكبور اليوم الثلاثاء لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) في باكستان، حول محادثاته مع كبار المسؤولين العسكريين والامنيين في هذا البلد لمتابعة موضوع قوات حرس الحدود الايراني المختطفين.
وفيما اشار الي الاتصالات التي جرت بين الحكومة (الايرانية) عبر السفارة والمستشارية العسكرية للجمهورية الاسلامية الايرانية في باكستان مع المسؤولين العسكريين والامنيين الباكستانيين في هذا الخصوص، اكد قائد القوات البرية لدي حرس الثورة الاسلامية ان الضرورة اقتضت بان يزور باكستان ويجري محادثات مباشرة مع مسؤولي هذا البلد.
وقال العميد باكبور، ان كبار المسؤولين العسكريين والامنيين تعهدوا خلال اللقاءات مع الوفد الايراني بتجنيد كافة الطاقات للافراج عن المختطفين من القوات الحدودية الايرانية وضمان سلامة هؤلاء.
كما تطرق القائد الامني الايراني الي مباحثاته مع قائد الجيش الباكستاني 'الجنرال قمر جاويد باجوا' حول القضايا الامنية في المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين؛ مبينا انه تم التاكيد في هذه المحادثات علي تعزيز القوات الامنية الباكستانية، وبما يضمن الحدّ من ممارسات الجماعات الارهابية في هذه المناطق.
وتابع قائلا ان القوات الايرانية قامت بتامين90 بالمئة من الحدود المشتركة بين ايران وباكستان؛ داعيا 'الاخوة' الباكستانيين الي تعزيز الوضع الامني في المناطق الحدودية لهذا البلد والحيلولة دون تغلغل الارهابيين الي الاراضي والمقرات العسكرية الايرانية.
واردف، ان المسؤولين الباكستانيين طمأنوا الوفد العكسري الايراني بانهم سيتخذون الاجراءات للنهوض بالمستوي الامني في المناطق الحدودية لمنع اي تواجد للارهابيين هناك.
وفيما اشار الي ان الجماعات الارهابية ترمي من خلال القيام بهذه الممارسات الي تنفيذ اجندات بلدان اخري مثل امريكا للمساس بالعلاقات الايجابية بين ايران وباكستان، لفت العميد باكبور الي محادثاته مع الجانب الباكستاني في هذا الخصوص والتاكيد في هذه المحادثات علي تعزيز الحضور الامني في المناطق الحدودية المشتركة لمواجهة تلك المخططات.
يذكر ان قائد سلاح البرّ في حرس الثورة الاسلامية العميد محمد باكبور توجّه امس الاثنين علي رأس وفد عسكري وامني الي العاصمة الباكستانية اسلام اباد؛ في زيارة استغرقت يوما واحدا لاجراء محادثات مع المسؤولين في هذا البلد بشان الافراج عن قوات حرس الحدود الايراني الذين تم اختطافهم في نقطة الصفر الحدودية (ميرجاوة) المشتركة.
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العميد باكبور : الجماعات الارهابية تنفذ اجندات اطراف اخري للمساس بالعلاقات بين طهران واسلام اباد

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العميد باكبور : الجماعات الارهابية تنفذ اجندات اطراف اخري للمساس بالعلاقات بين طهران واسلام اباد

في تصريح لمراسل 'ارنا' من باكستان؛

العميد باكبور : الجماعات الارهابية تنفذ اجندات اطراف اخري للمساس بالعلاقات بين طهران واسلام اباد

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