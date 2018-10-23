وزير الامن:مستوي تقديم الخدمات لزوار الاربعين الحسيني (ع) يتحسن عاماً بعد عام

اهواز/23تشرين الاول/اكتوبر- اشاد وزير الامن الايراني محمود علوي بخدام زوار اربعينية الامام الحسين (ع) وقال ان مستوي تقديم الخدمات للزوار في معابر شلمجه وجذابه ومهران الحدودية مع العراق يتطور عاماً بعد عام في ظل المساعي الخالصة التي يبذلها اصحاب المواكب.

واضاف علوي عصر اليوم الثلاثاء خلال زيارته للمواكب الشعبية في محيط معبر جذابه في حديث مع وسائل الاعلام ان مستوي تقديم الخدمات للزوار تحسن في ظل العمل الجهادي والتنسيق بين كافة الاجهزة التنفيذية والمواكب الشعبية في المعابر الحدودية وتم معالجة المشاكل الي كانت موجودة في الاعوام الماضية.
واشاد وزير الامن بوجود المستوي الامني المنشود في ظل الالطاف الالهية وتعاون قوات جهاز الامن مع الشرطة والجيش وحرس الثورة الاسلامية وقوات التئبعة والادارة السياسية ومجلس محافظة خوزستان جنوبي غرب البلاد.
2018**انتهي**س.ر



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وزير الامن

تحسين الخدمات

زوار الاربعين الحسيني (ع)

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وزير الامن:مستوي تقديم الخدمات لزوار الاربعين الحسيني (ع) يتحسن عاماً بعد عام

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