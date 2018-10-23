محافظ البنك المركزي:الحكومة تحاول السيطرة علي سعر العملة الأجنبية في كافة الظروف

قم/23 أكتوبر/تشرين الأول/إرنا- نفي محافظ البنك المركزي 'عبد الناصر همتي'الشائعات القائلة بان الحكومة تنتفع من زيادة سعر العملات الاجنبية قائلا؛ ان ارتفاع سعر العملات يلحق ضررا كبيرا بالحكومة وانها تحاول في كافة الظروف السيطرة علي الاسعار في السوق.

وخلال لقائه اليوم الثلاثاء مدير الحوزات العلمية في مدينة قم المقدسة (الواقعة علي بعد 125 كم جنوبي طهران) آية الله 'عليرضا اعرافي'، أكد همتي تخصيص 9.5 مليارات دولار من العملة الأجنبية بالسعر الحكومي لـ(شراء) السلع الأساسية قائلا ان الوضع المعيشي للناس يقلق رئيس الجمهورية وانه يتابع دوما تقلبات سوق العملات الأجنبية وإجراءات المصرف المركزي في هذا المجال.
وفي معرض شرحه الإجراءات المتخذة من قبل المصرف المركزي للسيطرة علي سعر العملات أوضح، ان تعزيز دور المصرف المركزي في إدارة السوق عبر زيادة الإحتياطي الداخلي من العملة الصعبة والسيطرة علي المواقع وشبكات الوساطة وحظرها والإعلان عن الأسعار المزيفة والقبض علي الوسطاء والذين يعملون علي تهييج السوق، هي ثلاث اهم إجراءات تم اتخاذها في الأيام الأخيرة وانتهت بخفض تذبذبات السوق.
كما أشار همتي الي اعترافات عدد من السماسرة ممن تم القبض عليهم لعلاقتهم مع جهات أجنبية قائلا كان يحاول هؤلاء الي جانب العناصر المناوئة للثورة بالعديد من المحاولات لتهييج السوق في
الـ13 من شهر آبان الإيراني الجاري (الموافق 4 تشرين الثاني/نوفمبر)، تم إحباطها معبرا عن اعتقاده بانه لن يحدث أي شيء يذكر في هذا التاريخ وسنشهد بعده المزيد من الهدوء في السوق.
كما أشار همتي الي تراجع الحكومة الأميركية عن موقفها في خفض مبيعات النفط الإيراني الي صفر مصرحا؛ ان الجمهورية الإسلامية ستواصل بيع النفط .
إنتهي**أ م د**س.ر



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اقتصاد

محافظ المصرف المركزي

العملة الصعبة

خفض مبيعات النفط

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محافظ البنك المركزي:الحكومة تحاول السيطرة علي سعر العملة الأجنبية في كافة الظروف

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