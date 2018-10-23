الرئيس روحاني :

الجامعات والاكاديميون يضطلعون بدور محوري في ازالة المشاكل

طهران / 23 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – اكد رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني علي تعزيز الحيوية والنشاط في المجتمع الايراني اكثر من ذي قبل؛ منوها بدور الجامعات والأكاديميين الكبير والمحوري في التسريع بوتيرة معالجة مشاكل البلاد.

جاءت تصريحات رئيس الجمهورية هذه اليوم الثلاثاء خلال اللقاء مع جمع من اساتذة الجامعات والباحثين في مجال علم الاجتماع؛ مؤكدا انه ينغي علي الجامعات ان تكون اكثر فاعلية وعلي قدر المسؤولية في تزويد المجتمع بمعلومات حقيقية (حول الظروف الراهنة).
وشدّد روحاني علي اساتذة الجامعات والباحثين في الشؤون الاجتماعية داخل البلاد بضرورة المساهمة، من خلال خطوات عملية، مع باقي شرائح المجتمع لحل المعضلات.
وتابع، ينبغي علي هؤلاء الباحثين والاكاديميين ان لايقفوا مكتوفي الايدي وان لا يكتفوا بنقد الظروف الراهنة فحسب.
وفي جانب اخر من تصريحاته، اكد رئيس الجمهورية ان البيئة المحيطة بالجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم تواجه ظروفا خاصة ومعقدة؛ مبينا ان الحكومة الايرانية اتخذت اجراءات ومواقف سليمة ومناسبة في التعاطي مع هذه التطورات.
واردف، ان الحكومة الامريكية الحالية انتهجت سياسات عدائية منقطعة النظير ضد ايران والمواطنين؛ لكن رغم كافة هذه الجهود ستمني بالفشل في تحقيق مآربها. كما اشار روحاني الي بعض الانجازات القانونية التي حققتها طهران علي صعيد الاوساط الدولية ضد جشع واشنطن؛ مبينا ان امريكا تعد الخاسر الاكبر علي مرّ التاريخ فيما يخص الاتفاق النووي.
واستطرد القول، ان الهزائم التي تكبدها 'ترامب' في مجلس الامن الدولي وخلال اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة، اظهر مدي النجاح والدقّة والانسجام الذي تتميز بها السياسة الخارجية الايرانية.
وشدد رئيس الجمهورية قائلا : سنتكمن بفضل تعزيز الوحدة والانسجام الوطني ان نتجاوز سريعا وبسلام المشاكل التي اثارها الامريكيون خلال الاشهر الاخيرة ضدنا، وهؤلاء عاجزون عن الاستمرار في هذا النهج.
انتهي** ح ع



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الجامعات والاكاديميون يضطلعون بدور محوري في ازالة المشاكل

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