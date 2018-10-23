مراسم اربعينية الامام الحسين عليه السلام لهذا العام لم تشهد اية حوادث امنية

واضاف العميد رضائي اثناء تفقده منفذ جذابة في محافظة خوزستان( جنوب غرب) ان جميع الامكانات متوفرة لعبور الزائرين بأمان وسهولة مشيرا الي عبور 100 الف زائر يوم امس الاثنين عن طريق منفذ مهران في محافظة ايلام وقال ان الشعب العراقي وفر جميع الامكانيات لاستقبال الزوار .

وصرح العميد رضائي ان المنافذ الحدودية بين ايران والعراق هي منافذ سلام واخوة وان الاستكبار العالمي لايستطيع رؤية ذلك مؤكدا علي انها ستبقي كذلك .

وتعتبر المنافذ الحدودية في مهران وشلمجه وجذابه الممر الرئيسي لعبور ملايين الزوار خلال ايام مراسم اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

انتهي**م م** 1837

