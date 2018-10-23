قائد حرس الحدود:

مراسم اربعينية الامام الحسين عليه السلام لهذا العام لم تشهد اية حوادث امنية

اهواز/23تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- قال قائد حرس الحدود الايراني العميد'قاسم رضائي' ان الاوضاع في الحدود المشتركة بين العراق وايران جيدة جدا ولم تشهد اية حوادث امنية خلال الايام الاخيرة لتوافد زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

واضاف العميد رضائي اثناء تفقده منفذ جذابة في محافظة خوزستان( جنوب غرب) ان جميع الامكانات متوفرة لعبور الزائرين بأمان وسهولة مشيرا الي عبور 100 الف زائر يوم امس الاثنين عن طريق منفذ مهران في محافظة ايلام وقال ان الشعب العراقي وفر جميع الامكانيات لاستقبال الزوار .
وصرح العميد رضائي ان المنافذ الحدودية بين ايران والعراق هي منافذ سلام واخوة وان الاستكبار العالمي لايستطيع رؤية ذلك مؤكدا علي انها ستبقي كذلك .
وتعتبر المنافذ الحدودية في مهران وشلمجه وجذابه الممر الرئيسي لعبور ملايين الزوار خلال ايام مراسم اربعينية الامام الحسين عليه السلام.
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اربعينية الامام الحسين عليه السلام

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مراسم اربعينية الامام الحسين عليه السلام لهذا العام لم تشهد اية حوادث امنية

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