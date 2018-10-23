في تصريح لمراسل 'ارنا'؛

السفيرة الباكستانية في طهران : اسلام اباد تبذل جهدها للافراج عن المختطفين الايرانيين

طهران / 23 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – اكدت السفير الباكستانية الجديدة في طهران 'رفعت مسعود' حرص بلادها للإفراج وإعادة عدد من قوات حرس الحدود الايراني المختطفين بسلام (الي ايران).

وفي حوار خاص اليوم الثلاثاء مع مراسل 'ارنا' بشأن الاجراءات المتبعة من جانب حكومة اسلام اباد بهدف الافراج عن المختطَفين من قوات حرس الحدود الايراني، شددت السيدة 'مسعود' ان 'باكستان تقف علي الدوام الي جانب الشعب الايراني'.
وتابعت، لقد اكدت باكستان بأنها كرّست جهودها للافراج عن هؤلاء المختطفين؛ مشيرة الي ان هذا الهدف سيتحقق من خلال التعاون المشترك بين البلدين.
ولفتت السفيرة الباكستانية في طهران الي القول، ان المسؤولين والعسكريين في بلاده يواصلون جهدهم في هذا السياق؛ 'وبفضل الباري تعالي سنعثر علي الرعايا الايرانيين المختطفين'.
يذكر ان مجموعة ارهابية اقدمت صبيحة يوم 15 تشرين الاول/اكتوبر الحالي، بالتواطؤ مع عناصر مندسّة، علي اختطاف 12 من قوات حرس الحدود من احدي المقرات في منطقة الصفر الحدودية (ميرجاوه) مع باكستان.
وفي سياق متصل، اكد مدير عام الشؤون الحدودية بوزارة الداخلية الايرانية 'حيدري'، في تصريح صحفي سلامة المختطَفين الايرانيين الذين يقبعون تحت سيطرة الجماعات الارهابية؛ وايضا مواصلة الجهود بهدف الافراج عنهم.
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السفيرة الباكستانية في طهران : اسلام اباد تبذل جهدها للافراج عن المختطفين الايرانيين

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